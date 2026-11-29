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HKM Zvolen prehral s HK 32 Liptovský Mikuláš 4:2 v 24. kole
Zvolenčania išli do vedenia už v 4. Minúte v presilovke, keď sa po peknej akcii presadil Ondrej Molnár.
Autor TASR,aktualizované
Zvolen 29. novembra (TASR) - Hokejisti Zvolena v 24. kole Tipsport ligy zdolali na svojom ľade favorizovaný Liptovský Mikuláš 4:2 a zaknihovali druhú domácu výhru v rade. Stále sú však na desiatej priečke, no na deviatu B. Bystricu znížili manko na rozdiel štyroch bodov. Liptáci klesli na piate miesto, o bod za štvrté Košice.
Zvolenčania išli do vedenia už v 4. Minúte v presilovke, keď sa po peknej akcii presadil Ondrej Molnár. Následne mužstvá nevyužili niekoľko brejkov, pri úniku hosťujúceho Michala Uhríka sa vyznamenal brankár Lukáš Klimeš. V druhej časti zvýšil vedenie domácich na 2:0 po ďalšej kombinačnej akcii pred odkrytou bránkou Aurel Nauš a keďže z prečíslenia neskóroval na opačnej strane Ryan Chyzowski, prišiel trest v podobe tretieho gólu v sieti Liptákov. Tentoraz ho dal Jakub Kolenič, ktorý dostal prihrávku pred bránku ako na podnose. Na začiatku tretej tretiny sa preštrikoval cez troch hráčov súpera Chyzowski a bekhendom skóroval, neskôr prestrelil Klimeša z kruhu Brandon Coe a razom bolo 3:2. V záverečnom tlaku Mikuláš ani v šestici bez gólamana nevyrovnal, poistku tak napokon pridal do prázdnej bránky Ďaloga.
sumár 24. kola Tipsport ligy
HKM Zvolen – HK 32 Liptovský Mikuláš 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
Góly: 4. O. Molnár (Kolenič, Katic), 26. Nauš (Uhlík, Marcinek), 33. Kolenič (Nemec, Ďaloga), 60. Ďaloga (Kolenič) – 44. Chyzowski (Sukeľ, Uhrík), 50. Coe (Chovan, Acolatse). Rozhodcovia: Výleta, Synek – Kacej, Vystavil, vylúčení: 2:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 976 divákov.
Zvolen: Klimeš – Jasečko, Ďaloga, Uhlík, Fairbrother, J. Valach, Požgay – Tkáč, Nemec, Kolenič – O. Molnár, Výhonský, Katic – Nauš, Zuzin, Marcinek – Kukos, Bartakovics, Macek
Liptovský Mikuláš: Karejev – Funtek, De La Gorgendiere, Lalík, Fekiač, Golian, Acolatse – Sukeľ, Šatan, Vojtech – Chovan, Coe, Chyzowski – Nespala, Vankúš, Ferkodič – K. Molnár, Uhrík, Sabadka
hlasy trénerov /zdroj: TASR/:
Andrej Kmeč, tréner Zvolena: „ Skvelé tri body pre nás. Bol to ťažký zápas. Prvá tretina bola po hernej stránke z našej strany v poriadku, v druhej to už bolo poslabšie, ale v pravý čas sme dali dva góly, ktoré otupili súpera. V tretej tretine sme po prvom inkasovanom góle chytili nejakú paniku na hokejky a začali sme sa viac báť o výsledok. Mikuláš ukázal, prečo má toľko bodov a prečo je v tabuľke tam, kde je. Podržal nás výborný Lukáš Klimeš v bránke a to šťastie sa napokon priklonilo na našu stranu. Bola tam obetavosť i dobrá disciplína, keď sme v závere nespravili faul. Máme za sebou skvelý víkend so ziskom šiestich bodov. Chalanom za to ďakujem, dali aj pekné góly, spravili pre víťazstvá maximum v danom momente.“
Aleš Totter, tréner L. Mikuláša: „Neboli sme ideálne pripravení na zápas, nemal som zo svojich zverencov dobrý pocit už pred ním. Niektorí hráči sa dostali niekam, kde ešte neboli a mysleli si, že majú hrať inú rolu, že budú robiť veci, ktoré má robiť niekto iný. Nerobili sme v prvej tretine dohodnuté veci. V druhej sa to zlepšilo, ale boli sme dvakrát po chybe potrestaní. V 3. tretine sme sa nadýchli, no hokej nám to už nevrátil a nevyrovnali sme. Zajtra teda prídu hráči o deň voľna a musíme sa o tomto dueli porozprávať. Bol totiž o nás. Nemôžeme sa uspokojiť s výhrami a dobrým umiestnením v tabuľke. Treba sa vrátiť späť na zem a hrať svoj systém 60 minút. Nemali sme v tomto zápase dorážky, nechodili sme pred bránku.“
Zvolenčania išli do vedenia už v 4. Minúte v presilovke, keď sa po peknej akcii presadil Ondrej Molnár. Následne mužstvá nevyužili niekoľko brejkov, pri úniku hosťujúceho Michala Uhríka sa vyznamenal brankár Lukáš Klimeš. V druhej časti zvýšil vedenie domácich na 2:0 po ďalšej kombinačnej akcii pred odkrytou bránkou Aurel Nauš a keďže z prečíslenia neskóroval na opačnej strane Ryan Chyzowski, prišiel trest v podobe tretieho gólu v sieti Liptákov. Tentoraz ho dal Jakub Kolenič, ktorý dostal prihrávku pred bránku ako na podnose. Na začiatku tretej tretiny sa preštrikoval cez troch hráčov súpera Chyzowski a bekhendom skóroval, neskôr prestrelil Klimeša z kruhu Brandon Coe a razom bolo 3:2. V záverečnom tlaku Mikuláš ani v šestici bez gólamana nevyrovnal, poistku tak napokon pridal do prázdnej bránky Ďaloga.
sumár 24. kola Tipsport ligy
HKM Zvolen – HK 32 Liptovský Mikuláš 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
Góly: 4. O. Molnár (Kolenič, Katic), 26. Nauš (Uhlík, Marcinek), 33. Kolenič (Nemec, Ďaloga), 60. Ďaloga (Kolenič) – 44. Chyzowski (Sukeľ, Uhrík), 50. Coe (Chovan, Acolatse). Rozhodcovia: Výleta, Synek – Kacej, Vystavil, vylúčení: 2:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 976 divákov.
Zvolen: Klimeš – Jasečko, Ďaloga, Uhlík, Fairbrother, J. Valach, Požgay – Tkáč, Nemec, Kolenič – O. Molnár, Výhonský, Katic – Nauš, Zuzin, Marcinek – Kukos, Bartakovics, Macek
Liptovský Mikuláš: Karejev – Funtek, De La Gorgendiere, Lalík, Fekiač, Golian, Acolatse – Sukeľ, Šatan, Vojtech – Chovan, Coe, Chyzowski – Nespala, Vankúš, Ferkodič – K. Molnár, Uhrík, Sabadka
hlasy trénerov /zdroj: TASR/:
Andrej Kmeč, tréner Zvolena: „ Skvelé tri body pre nás. Bol to ťažký zápas. Prvá tretina bola po hernej stránke z našej strany v poriadku, v druhej to už bolo poslabšie, ale v pravý čas sme dali dva góly, ktoré otupili súpera. V tretej tretine sme po prvom inkasovanom góle chytili nejakú paniku na hokejky a začali sme sa viac báť o výsledok. Mikuláš ukázal, prečo má toľko bodov a prečo je v tabuľke tam, kde je. Podržal nás výborný Lukáš Klimeš v bránke a to šťastie sa napokon priklonilo na našu stranu. Bola tam obetavosť i dobrá disciplína, keď sme v závere nespravili faul. Máme za sebou skvelý víkend so ziskom šiestich bodov. Chalanom za to ďakujem, dali aj pekné góly, spravili pre víťazstvá maximum v danom momente.“
Aleš Totter, tréner L. Mikuláša: „Neboli sme ideálne pripravení na zápas, nemal som zo svojich zverencov dobrý pocit už pred ním. Niektorí hráči sa dostali niekam, kde ešte neboli a mysleli si, že majú hrať inú rolu, že budú robiť veci, ktoré má robiť niekto iný. Nerobili sme v prvej tretine dohodnuté veci. V druhej sa to zlepšilo, ale boli sme dvakrát po chybe potrestaní. V 3. tretine sme sa nadýchli, no hokej nám to už nevrátil a nevyrovnali sme. Zajtra teda prídu hráči o deň voľna a musíme sa o tomto dueli porozprávať. Bol totiž o nás. Nemôžeme sa uspokojiť s výhrami a dobrým umiestnením v tabuľke. Treba sa vrátiť späť na zem a hrať svoj systém 60 minút. Nemali sme v tomto zápase dorážky, nechodili sme pred bránku.“