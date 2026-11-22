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HKM Zvolen prehral v zápase HK Poprad 2:5
Tím spod Tatier pridal na začiatku 3. tretiny štvrtý gól, postaral sa oň zblízka Šotek, pričom piaty zásah padol v presilovke a z hetriku sa tešil Bjalončík.
Autor TASR
Zvolen 22. novembra (TASR) - Hokejisti Zvolena podľahli v 21. kole Tipsport ligy už pod vedením nového trénera Andreja Kmeča, ktorý nahradil Mareka Zadinu, na domácom ľade lídrovi tabuľky Popradu 2:5 a pripísali si tretiu prehru v sérii. Zostávajú tak na predposlednej priečke. Podtatranci vyhrali tretí duel z posledných štyroch, pričom hetrik zaknihoval Bjalončík.
Pod Pustým hradom išli do vedenia hostia v 5. minúte vďaka nestráženému Bjalončíkovi po koncovke zblízka, no domáci vyrovnali pred prestávkou Nemcom i so šťastím pri ľavej žŕdke. V druhom dejstve pridal Poprad dva góly. Najprv sa po peknej kombinácii presadil Cracknell a o necelé tri minúty prestrelil Klimeša po zisku puku Bjalončík. Tím spod Tatier pridal na začiatku 3. tretiny štvrtý gól, postaral sa oň zblízka Šotek, pričom piaty zásah padol v presilovke a z hetriku sa tešil Bjalončík. Zvolen iba skorigoval po vyhratom buly strelou Indrašisa.
HKM Zvolen - HK Poprad 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
Góly: 19. R. Nemec (Katic, Fairbrother), 53. Indrašis (Bartakovics) - 5. Bjalončík (Cracknell), 24. Cracknell (Lefebvre, Bodák), 27. Bjalončík (Cracknell, Bodák), 44. Šotek (Dvořák), 48. Bjalončík (Lefebvre, Cracknell). Rozhodovali: A. Lauff, M. Štefík - Frimmel, Šramaty, vylúčení: 2:4, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1606 divákov.
Zvolen: Klimeš - Barcík, Pennington, Ďaloga, Fairbrother, J. Valach, Požgay - Katic, Cassels, Macek - Kolenič, R. Nemec, Tkáč - Zuzin, Viedenský, Molnár - Indrašis, Bartakovics, Kukos
Poprad: Hudáček - Bodák, Jank, J. Marcinko, Lefebvre, Mezovský, Brincko, Nemčík - Šotek, Coulter, Dvořák - Bjalončík, Cracknell, Calof - Suchý, J. Urbánek, Valigura - Vandas, Kundrik, Rychlík - Brath
Pod Pustým hradom išli do vedenia hostia v 5. minúte vďaka nestráženému Bjalončíkovi po koncovke zblízka, no domáci vyrovnali pred prestávkou Nemcom i so šťastím pri ľavej žŕdke. V druhom dejstve pridal Poprad dva góly. Najprv sa po peknej kombinácii presadil Cracknell a o necelé tri minúty prestrelil Klimeša po zisku puku Bjalončík. Tím spod Tatier pridal na začiatku 3. tretiny štvrtý gól, postaral sa oň zblízka Šotek, pričom piaty zásah padol v presilovke a z hetriku sa tešil Bjalončík. Zvolen iba skorigoval po vyhratom buly strelou Indrašisa.
HKM Zvolen - HK Poprad 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
Góly: 19. R. Nemec (Katic, Fairbrother), 53. Indrašis (Bartakovics) - 5. Bjalončík (Cracknell), 24. Cracknell (Lefebvre, Bodák), 27. Bjalončík (Cracknell, Bodák), 44. Šotek (Dvořák), 48. Bjalončík (Lefebvre, Cracknell). Rozhodovali: A. Lauff, M. Štefík - Frimmel, Šramaty, vylúčení: 2:4, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1606 divákov.
Zvolen: Klimeš - Barcík, Pennington, Ďaloga, Fairbrother, J. Valach, Požgay - Katic, Cassels, Macek - Kolenič, R. Nemec, Tkáč - Zuzin, Viedenský, Molnár - Indrašis, Bartakovics, Kukos
Poprad: Hudáček - Bodák, Jank, J. Marcinko, Lefebvre, Mezovský, Brincko, Nemčík - Šotek, Coulter, Dvořák - Bjalončík, Cracknell, Calof - Suchý, J. Urbánek, Valigura - Vandas, Kundrik, Rychlík - Brath