HKM Zvolen prehral v zápase s HC Slovan Bratislava 1:4
Pre domácich to bola naopak štvrtá prehra za sebou, po 27 odohraných dueloch majú na konte 34 bodov.
Autor TASR
Zvolen 13. decembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zaznamenali v 28. kole Tipsport ligy piate víťazstvo za sebou, keď uspeli na ľade Zvolena po výsledku 4:1. V tabuľke si poistili prvé miesto, na konte majú 59 bodov. Pre domácich to bola naopak štvrtá prehra za sebou, po 27 odohraných dueloch majú na konte 34 bodov.
Zvolen chcel ukončiť čakanie na víťazstvo a v 10. minúte sa priblížil k realizácii tejto ambície Hecl. „Belasým“ ale patril koniec prvej a začiatok druhej tretiny, Bondra so Šimunom sa postarali o otočenie vývoja duelu na stranu hostí. Zisk plného počtu bodov zabezpečil v 56. minúte Elson a do prázdnej bránky ešte upravil konečné skóre Dmowski.
Zvolen chcel ukončiť čakanie na víťazstvo a v 10. minúte sa priblížil k realizácii tejto ambície Hecl. „Belasým“ ale patril koniec prvej a začiatok druhej tretiny, Bondra so Šimunom sa postarali o otočenie vývoja duelu na stranu hostí. Zisk plného počtu bodov zabezpečil v 56. minúte Elson a do prázdnej bránky ešte upravil konečné skóre Dmowski.
Tipsport liga - 28. kolo:
HKM Zvolen - HC Slovan Bratislava 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Góly: 11. Hecl (Šramaty, Marcinek) – 20. Bondra (Šimun), 22. Šimun (Peterek, Brincko), 56. Elson (R. Varga), 60. Dmowski (Elson). Rozhodcovia: Štefik, Snášel - Stanzel, Durmis, vylúčení: 6:4 na 2. min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1452 divákov.
Zvolen: Petrík – J. Valach, Pišoja, Fairbrother, Golian, Beňo, Kowalczyk, Kobolka – Jääskeläinen, Cassels, Hecl – Laferriére, Šramaty, Macek – Marcinek, Zuzin, Kudrna – L. Lunter, V. Fekiač, Kukos – Csányi
Slovan: Andrisík – Maier, O'Connor, Bačík, Acolatse, Brincko, Kráľovič, Ličko – Takáč, Solenský, R. Varga – Dmowski, Elson, Pecararo – Šimun, Peterek, Bondra – Lupták, Preisinger, Petriska
