< sekcia Šport
HKM Zvolen prehral v zápase s HK Spišská Nová Ves 2:5
Zvolen tak zdolali aj v treťom vzájomnom stretnutí v sezóne.
Autor TASR
Zvolen 18. januára (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves uspeli v nedeľňajšom dueli 40. kola Tipsport ligy na ľade HKM Zvolen 5:2. Domácim ukončili sériu piatich víťazstiev, keď štyrmi gólmi v druhej tretine otočili skóre vo svoj prospech. Zvolen tak zdolali aj v treťom vzájomnom stretnutí v sezóne. Carter Savoie si otvoril strelecký účet v najvyššej slovenskej súťaži a hneď sa blysol hetrikom, pričom pridal aj jednu asistenciu.
„Rytieri“ mali po prvej tretine sľubne našliapnuté k ďalšej výhre, keď zásluhou Jääskeläinena a Šramatyho viedli 2:0. „Rysy“ však tretiu prehru za sebou nedopustili a v druhej tretine predviedli gólový uragán. Obrat zariadil hetrikom Savoie, pričom jeho prvý a tretí gól v Tipsport lige delilo len 9 minút a 35 sekúnd. Následne zvýšil na 4:2 pre hostí Hain a v samom závere skóroval do prázdnej bránky najlepší strelec Spišskej Novej Vsi Martel.
Tipsport liga - 40. kolo:
HKM Zvolen - HK Spišská Nová Ves 2:5 (2:0, 0:4, 0:1)
Góly: 6. Jääskeläinen (Durandeau, Cassels), 20. Šramaty (Kudrna, Macek) - 23. Savoie (Stas, Viedenský), 24. Savoie (D. Martel, Žiak), 32. Savoie (D. Martel, McIsaac), 37. G. Hain (Romaňák, Števuliak), 60. D. Martel (Viedenský, Savoie). Rozhodcovia: Čahoj, Crman - Hercog, Bezák, vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1703 divákov.
Zvolen: Kantor - Golian, J. Valach, Kobolka, Fairbrother, Berger, Beňo - Marcinek, Zuzin, Hecl - Durandeau, Cassels, Jääskeläinen - Kudrna, Šramaty, Macek - L. Lunter, V. Fekiač, Senčák
Spišská Nová Ves: Surák - McIsaac, Groch, Ališauskas, Žiak, Barcík, Romaňák, Belluš - D. Martel, Giroux, Savoie - Džugan, G. Hain, Števuliak - Stas, Viedenský, Rapáč - Vandas, Paločko, Turanský
„Rytieri“ mali po prvej tretine sľubne našliapnuté k ďalšej výhre, keď zásluhou Jääskeläinena a Šramatyho viedli 2:0. „Rysy“ však tretiu prehru za sebou nedopustili a v druhej tretine predviedli gólový uragán. Obrat zariadil hetrikom Savoie, pričom jeho prvý a tretí gól v Tipsport lige delilo len 9 minút a 35 sekúnd. Následne zvýšil na 4:2 pre hostí Hain a v samom závere skóroval do prázdnej bránky najlepší strelec Spišskej Novej Vsi Martel.
Tipsport liga - 40. kolo:
HKM Zvolen - HK Spišská Nová Ves 2:5 (2:0, 0:4, 0:1)
Góly: 6. Jääskeläinen (Durandeau, Cassels), 20. Šramaty (Kudrna, Macek) - 23. Savoie (Stas, Viedenský), 24. Savoie (D. Martel, Žiak), 32. Savoie (D. Martel, McIsaac), 37. G. Hain (Romaňák, Števuliak), 60. D. Martel (Viedenský, Savoie). Rozhodcovia: Čahoj, Crman - Hercog, Bezák, vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1703 divákov.
Zvolen: Kantor - Golian, J. Valach, Kobolka, Fairbrother, Berger, Beňo - Marcinek, Zuzin, Hecl - Durandeau, Cassels, Jääskeläinen - Kudrna, Šramaty, Macek - L. Lunter, V. Fekiač, Senčák
Spišská Nová Ves: Surák - McIsaac, Groch, Ališauskas, Žiak, Barcík, Romaňák, Belluš - D. Martel, Giroux, Savoie - Džugan, G. Hain, Števuliak - Stas, Viedenský, Rapáč - Vandas, Paločko, Turanský