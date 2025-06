HKM Zvolen reagoval na kauzu s obrancom Pišojom, pochybenie odmieta

Zvolen 21. júna (TASR) - Slovenský hokejový klub HKM Zvolen odmieta pochybenie v súvislosti s podpisom zmluvy s obrancom Milanom Pišojom. Ten dostal od Senátu pre profesionálny hokej (SPH) Disciplinárnej komisie SZĽH polročný zákaz činnosti po tom, čo údajne najskôr podpísal zmluvu so Slovanom Bratislava a následne aj s HKM Zvolen. Zvolenský klub zároveň dostal pokutu 5000 eur, voči ktorej sa takisto ohradil.



„Považujeme za potrebné uviesť podstatné skutočnosti, ktoré neboli doposiaľ medializované, alebo boli nesprávne interpretované. SPH rozhodol nesprávne a voči rozhodnutiu podal Milan Pišoja ako aj klub HKM Zvolen odvolanie," uviedol zvolenský klub v stanovisko, ktoré zverejnil na svojej oficiálnej stránke. „Milan Pišoja ako aj klub HKM Zvolen kategoricky odmietajú, že by porušili pravidlá SZĽH. SPH kladie Milanovi Pišojovi za vinu, že prestúpil do viacerých klubov v jednom prestupovom termíne, čo však nie je pravda. Je nutné rozlišovať medzi uzavretím hráčskej zmluvy a samotným prestupom. Milan Pišoja nepodpísal ohlásenie prestupu dvom klubom súčasne v jednom prestupovom termíne a teda nemohol porušiť bod 4.1.1. Disciplinárneho poriadku, ktorý mu je kladený za vinu. Prestupom sa rozumie matričný úkon (ktorým sa mení klubová príslušnosť hráča), kedy hráč svojím podpisom súhlasí s ohlásením prestupu (tzv. prestupovým protokolom), alebo transferu v prípade zahraničných hráčov a matrika SZĽH toto ohlásenie schváli (ak je všetko v súlade s prestupovým poriadkom). Samotný prestup treba odlišovať od hráčskej zmluvy, ktorá je len vzťahom medzi hráčom a klubom. Podstatné je to, ktorému klubu samotný hráč podpíše ohlásenie prestupu – prestupový protokol. Keďže hráč Milan Pišoja ohlásenie prestupu podpísal len nášmu klubu HKM Zvolen, je kmeňový hráč HKM Zvolen a keďže iný prestupový protokol nepodpísal, nemohol teda prestúpiť do iného klubu resp. viacerých klubov, ako mu je kladené za vinu. Hráčska zmluva medzi Milanom Pišojom a HC Slovan Bratislava mala nadobudnúť účinnosť dňom jej zaregistrovania na matrike SZĽH, k čomu však nedošlo a teda táto zmluva nie je a nikdy nebola účinná (t.j. účastníci ňou nie sú viazaní a nemôžu sa relevantne domáhať plnení z nej vyplývajúcich). SPH tiež konštatoval, že HKM Zvolen tým, že uzavrel zmluvu s Milanom Pišojom po tom, čo už mal uzavretú zmluvu s HC Slovan Bratislava síce neporušil prestupový poriadok, ale porušil princíp čestnosti a otvorenosti vyplývajúci zo stanov SZĽH, s čí sa ale klub HKM Zvolen nestotožňuje. Uvádzame, že – ak by sme akceptovali závery SPH - tak samotný podávateľ podnetu (HC Slovan Bratislava) konal v rozpore s paragrafom 5 ods. 2 zákona o športe, keď tvrdí, že uzavrel dňa 4. decembra 2024 zmluvu s Milanom Pišojom, hoci v tom čase boli práva športovca Milana Pišoju obmedzené trvaním právneho vzťahu k športovému klubu HK Dukla Ingema Michalovce a teda princíp čestnosti porušil tiež," uviedol HKM Zvolen a v stanovisku pripomenul obdobný prípad, ktorý sa týkal ruského útočníka Nikitu Ščerbaka. SPH neprihliadol na medializovaný identický prípad Ščerbak z roku 2023, ktorý mal podpísanú zmluvu s HC Prešov, no následne podpísal zmluvu a „transfer kartu“ do klubu HC Slovan Bratislava, na základe ktorej bola schválená jeho registrácia v klube HC Slovan Bratislava. Napriek tomu nedošlo k uloženiu disciplinárneho trestu ani hráčovi, ani klubu.“ HKM Zvolen vo svojom stanovisku uviedol, že je na mieste zjednotiť meter pre posudzovanie podobných situácií. „O tomto prípade a jeho vyriešení bol v tom čase informovaný aj výkonný výbor SZĽH (ktorého členom bol v tom čase aj pán Mráz z HKM Zvolen) s vysvetlením, že k porušeniu žiadnych predpisov nedošlo. Je preto pre nás nepochopiteľný dvojitý meter orgánov SZĽH. Ako majú kluby vlastne postupovať? SZĽH by mal zrejme pristúpiť k úprave svojich predpisov (aj ich zosúladeniu so zákonom o športe), aby k takýmto situáciám nedochádzalo."