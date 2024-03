HKM Zvolen zdolal HK 32 L. Mikuláš v 5. zápase predkola

piaty zápas predkola play off Tipos extraligy /na tri víťazstvá/:



HKM Zvolen – HK 32 Liptovský Mikuláš 6:2 (1:0, 3:2, 2:0)



Góly: 19. Kašlík (Hecl, Šiška) 21. Hecl (Kašlík), 21. Hecl, 22. Lukosevicius (Fortin), 42. Lukosevicius (M. Hults, C. Hults), 54. Marcinek (Gachulinec, Viedenský) – 27. Sukeľ (Hraško, Avtsin), 31. Avtsin (Réway). Rozhodcovia: Baluška, Žák – Stanzel, Bogdaň, vylúčení: 1:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2195 divákov.



Zvolen: Kupsky – Mudrák, C. Hults, Gachulinec, Rauhauser, Hain, Sládok – Kašlík, Šiška, Hecl – Lukosevicius, M. Hults, Fortin – Marcinek, Viedenský, Zuzin – Kolenič, Gabor, Csányi



Liptovský Mikuláš: Krasikov – Ullman, Lalík, F. Fekiač, Hraško, Thompson, Mezovský – Avtsin, Quince, Réway – Berry, Egle, T. Nauš – Žilka, Kriška, J. Sukeľ – Tkáč, Vankúš, Nespala



/konečný stav série: 3:2/

Zvolen 11. marca (TASR) – Hokejisti HKM Zvolen postúpili do štvrťfinále play off Tipos extraligy. V rozhodujúcom 5. stretnutí kvalifikácie zvíťazili nad HK 32 Liptovský Mikuláš 6:2 a v sérii triumfovali 3:2 na zápasy. Vo štvrťfinále sa stretnú s Duklou Michalovce, séria odštartuje v stredu na ľade Michaloviec. Pre Liptovský Mikuláš sa sezóna skončila, umiestnili sa na konečnom 10. mieste.Do domácej zostavy sa vrátil po takmer trojmesačnej pauze od zranenia Viedenský, Liptákom chýbal A. Nauš. V prvej tretine boli o niečo aktívnejší Zvolenčania a išli napokon do vedenia na jej konci. Šiška našiel Hecla a ten poslal prihrávku voľnému Kašlíkovi pred bránku ako na podnose – 1:0. Domáci rozhodli o triumfe v úvode druhej časti, keď počas 90 sekúnd pridali ďalši tri presné zásahy a mali štvorgólový náskok. Dvakrát sa presadil Hecl a raz Lukosevicius. Liptáci korigovali stav tečom J. Sukeľa a po dobrej práci Réwaya voľným Avtsinom z medzikružia znížili v polovici stretnutia na 4:2. Domácim vyšiel aj úvod tretej tretiny a v presilovke Lukosevicius z kruhu pokoril Krasikova, na konečných 6:2 potom ešte zvýšil tečom Marcinek.