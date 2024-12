HKM Zvolen zdolal HK Duklu Trenčín 5:2 v 33. kole

Tipos extraliga – 33. kolo:



HKM Zvolen – HK Dukla Trenčín 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)



Góly: 12. Zuzin (Robertson, Macek), 33. Halbert, 45. M. Hecl (Andrusiak, Olson), 49. Šramaty (Kudrna, Robertson), 59. Robertson – 39. Krajčovič (Hatala, Josling), 47. Green (Bečár). Rozhodovali: Žák, Štefik – Gegáň, Frimmel, vylúčení na 2 min: 3:1, presilovky 0:0, oslabenia: 0:0, 1786 divákov



Zvolen: Kantor – Bindulis, Halbert, Robertson, Kobolka, Stránský, Beňo, Sládok – Zuzin, Estephan, Kudrna – Hecl, Olson, Andrusiak – Bondra, Fekiač, Marcinek – Macek, Šramaty, Senčák – Barcík

Trenčín: Grigals – Hatala, Schmiemann, Macejko, Laurenčík, Cardwell, Bečár – Josling, Green, Krajčovič – Leskinen, Bortňák, Ahl – Hudec, Mráz, Holík – Bezúch, Ďurčo

Zvolen 30. decembra (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen uspeli pod vedením nového trénera Petra Mikulu v druhom stretnutí za sebou, keď v pondelkovom dueli 33. kola zdolali HK Dukla Trenčín 5:2. Poistili si tak deviatu priečku v tabuľke, ich súper prehral v oklieštenej zostave štvrtý duel z uplynulých piatich.V prvej tretine išli do vedenia domáci Zuzinom po parádnej strele z medzikružia a v druhej tretine zvýšil na 2:0 Halbert, ktorý sa prezentoval individuálnou akciou z pravej strany. Hostia síce znížili, no stav vydržal iba do 45. minúty, keďže darček k pondelkovým 27. narodeninám si dal gólom na 3:1 Hecl. Hostia rýchlo odpovedali Greenom spred bránky, ale následne sa presadil Šramaty a v závere pri trenčianskej hre bez brankára poslal puk spoza vlastnej bránky do tej opačnej Robertson.