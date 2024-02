HKM Zvolen zvíťazil nad HC Košice 5:4 v 47. kole

TEL - 47. kolo:



HKM Zvolen - HC Košice 5:4 (1:2, 3:0, 1:2)



Góly: 16. Hecl (Lukosevicius), 22. Fortin (C. Hults), 26. Lukosevicius (M. Hults, Bondra), 30. C. Hults (M. Hults, Hecl), 52. M. Hults (Hecl, Mudrák) - 1. Mikúš (Breton), 14. Slovák (Rogoň), 56. Mikúš (Slovák, Breton), 57. Mikúš (Jääskeläinen, Pollock). Rozhodovali: T. Orolin, Baluška - Hajnik, Knižka, vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2084 divákov.



Zvolen: Kupsky - Mudrák, C. Hults, Gachulinec, Rauhauser, Hain, Andersson, Sládok - Lukosevicius, M. Hults, Hecl - Kolenič, Fortin, Kašlík - Bondra, Šiška, Zuzin - Marcinek, Csányi



Košice: Riečický - Breton, Olsson, Lalonde, Šedivý, Ferenc, Deyl, Dravecký - Lamper, Pollock, Bartánus - Jääskeläinen, Mikúš, Lunter - Šimun, Slovák, Rogoň - A. Bartoš, Havrila, Jokeľ

Zvolen 25. februára (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili nad HC Košice 5:4 v nedeľňajšom zápase 47. kola Tipos extraligy. V tabuľke im patrí priebežné 6. miesto, Košičania sú naďalej na štvrtej priečke. "" k triumfu nepomohol ani hetrik útočníka Tomáša Mikúša, ktorý skóroval v každom z piatich zápasov po príchode z Nových Zámkov. V košickom drese už strelil deväť gólov.Mikúš začal cestu za druhým hetrikom v sezóne už v 42. sekunde. Keď v 14. minúte Slovák strelou spomedzi kruhov prekonal Kupského, viedli hostia už 2:0. Hecl v 16. minúte unikol obrane "" a znížil na 1:2. Druhá tretina patrila domácim, ktorí aj vďaka presilovkám otočili skóre. Legionári Lukosevicius, C. Hults a M. Hults upravili na 4:2. V 52. minúte M. Hults pridal svoj druhý gól v zápase, no hostia sa za stavu 5:2 dokázali vrátiť do zápasu. Mikúš gólmi v 56. a 57. minúte znížil na 5:4, no "" sa už nepodarilo vyrovnať.