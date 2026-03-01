Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
HKM Zvolen zvíťazil v zápase s HK Nitra 5:4

Na snímke Adam Kalman (Nitra) počas 52. kola hokejovej Tipsport ligy HKM Zvolen - HK Nitra 1. marca 2026 vo Zvolene. Foto: TASR - Ján Krošlák

O triumfe Zvolena rozhodol v 62. minúte Carter Berger.

Autor TASR
Zvolen 1. marca (TASR) - Hokejisti Zvolena zvíťazili v domácom stretnutí 52. kola Tipsport ligy nad Nitrou 5:4 po predĺžení a ukončili tak „corgoňom“ deväťzápasovú sériu triumfov. Nitre však stačil bod na to, aby sa stala dve kolá pred koncom istým víťazom základnej časti.

O triumfe Zvolena rozhodol v 62. minúte Carter Berger.



52. kolo TL:

HKM Zvolen – HK Nitra 5:4 pp (1:0, 1:3, 2:1 – 1:0)

Góly: 20. Lunter (Berger, Kudrna), 24. Durandeau (Cassels), 46. Kudrna (Lunter, Šramaty), 60. Kudrna (Berger, Cassels), 62. Berger (Marcinek, Hecl) – 28. Krištof (Čederle, Passolt), 28. Lacka (Čederle), 36. Buček (Paulovič, Mezei), 49. Hrnka (Kováč, Graham). Rozhodca: T. Orolin, Crman – Bezák, M. Orolin, vylúčení: 4:6, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 2026 divákov.

Zvolen: Mandolese – Fairbrother, Valach, Berger, Golian, Kowalczyk, Pišoja – Hecl, Macek, Marcinek – Jääskeläinen, Cassels, Durandeau – Lunter, Šramaty, Kudrna – Kukos, V. Fekiač, Senčák

Nitra: Gadziev – Osburn, Mezei, Graham, Carmichael, Vitaloš, Stacha, Turanský, Kalman – Paulovič, Krištof, Buček – Lawrence, Chrenko, Jackson – Lacka, Čederle, Passolt – Kováč, Hrnka, Bajtek




ZOH 2026