HKM Zvolen zvíťazili nad HK Spišská Nová Ves 3:1, vo 4. semifinále

semifinále play off Tipos extraligy - štvrtý zápas /na 4 víťazstvá/:



HK GROTTO Spišská Nová Ves - HKM Zvolen 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)



Góly: 13. Belluš (Majdan, Verbeek) - 3. Stupka (Turnbull, Fekiač), 19. Messner (Zuzin, Huntebrinker), 22. Mudrák (Viedenský). Rozhodovali: Snášel, Korba - Bogdaň, Gegáň, vylúčení: 4:7 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.



Spišská Nová Ves: Melicherčík - Ališauskas, Žiak, Valach, Romaňák, Beaudry, Ulander, Groch - Rapáč, Bortňák, Vandas - Verbeek, Kerbashian, Majdan - Giľák, Myklucha, Nellis - Belluš, Vartovník, Džugan



Zvolen: Trenčan - Messner, Hain, Mudrák, Rauhauser, Kubka, Hanna, Čulík - Zuzin, Viedenský, Bondra - Jedlička, Huntebrinker, Sideroff - Marcinek, Šiška, Csányi - Stupka, F. Fekiač, Turnbull



/stav série: 2:2/

Spišská Nová Ves 7. apríla (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili vo štvrtom semifinálovom zápase play off Tipos extraligy na ľade HK GROTTO Spišská Nová Ves 3:1. V sérii hranej na štyri víťazné zápasy vyrovnali stav na 2:2. Piaty duel je na programe v nedeľu vo Zvolene.Hostia nastúpili s cieľom vyrovnať stav série a tieto zámery začali napĺňať od 3. minúty, keď sa gólovo presadil nepokrytý Stupka - 0:1. V 13. minúte vyrovnal Belluš, ktorý sa presadil v presilovke a dosiahol svoj prvý gól v drese Spišskej Novej Vsi. Ešte do prestávky však Zvolenčania získali späť tesný náskok, keď sa po Zuzinovej akcii presadil Messner - 1:2. Dôležitý gól na 1:3 strelili hostia už dve minúty po prestávke po tom, čo obranca Mudrák vyťažil zo zakrytého výhľadu brankára Melicherčíka. Domáci sa snažili o kontaktný gól, ale obrana hostí ich nepúšťala do nebezpečných situácií. Diváci nevideli ďalší gól ani počas hry Spišiakov bez brankára.