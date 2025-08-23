Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hladké víťazstvá Japonska, Nemecka i Dominikánskej republiky na MS

Ilustračné foto Foto: TASR

Slovenské volejbalistky čaká druhý súboj na šampionáte v nedeľu o 15.30 h proti Belgicku. V prvom zápase prehrali s Taliankami 0:3.

Autor TASR
Bangkok 23. augusta (TASR) - Kanadské volejbalistky úspešne vstúpili do MS vo volejbale. Vo svojom prvom zápase zvíťazili nad Bulharkami 3:1. Hráčky Dominikánskej republiky zdolali hladko Kolumbijčanky 3:0 a rovnako si favoritky z Nemecka poradili s Keňankami 3:0.

volejbal-ženy - MS

E-skupina (Nakhon Ratčasima):
Kanada - Bulharsko 3:1 (23, 18, -23, 18)

F-skupina (Čiang Mai):
Dominikánska republika - Kolumbia 3:0 (15, 18, 13)

G-skupina (Phuket):
Nemecko - Keňa 3:0 (22, 8, 20)

H-skupina (Bangkok):
Japonsko - Kamerun 3:0 (21, 17, 19)
