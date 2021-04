Hlásia prvý pozitívny prípad počas púte olympijského ohňa

Tokio 22. apríla (TASR) - Organizátori OH v Tokiu zaznamenali prvý prípad nákazy koronavírusom počas púte olympijskej pochodne. Pozitívny test mal 17. apríla jeden z policajtov, ktorý riadil premávku počas cesty olympijského ohňa v prefektúre Kagawa.



Podľa agentúry AP začal 30-ročný policajt javiť príznaky ochorenia COVID-19 a o deň neskôr absolvoval test, ktorý priniesol pozitívny výsledok. Miestne úrady momentálne vyšetrujú, či nemohol nakaziť ďalšie osoby. Podľa organizátorov mal policajt na tvári rúško a dodržiaval odstup od iných ľudí i ďalšie hygienické opatrenia.



Štafeta s olympijskou pochodňou odštartovala 25. marca vo Fukušime, zapojiť by sa do nej malo približne 10.000 bežcov.