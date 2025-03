Hlasovanie o Futbalistu roka 2024 je tu

Bratislava 11. marca (OTS) - Vyvrcholenie prestížnej ankety Futbalista roka 2024 sa nezadržateľne blíži. Nomináciu desiatich najlepších futbalistov a futbalistiek Slovenska už vybrali odborníci a zástupcovia médií, no rozhodnutie je aj v rukách fanúšikov. Vďaka ankete LIDL Cena fanúšika majú možnosť udeliť svoj hlas a získať atraktívne ceny. Hlasovať sa dá do 14. marca 10:00 na oficiálnej webovej stránke SFZ Diskontný reťazec sa stal čerstvou posilou slovenského futbalu v podobe generálneho partnera SFZ v marci 2024. Počas celého roka spája toto partnerstvo dôraz na kvalitu a zdravý životný štýl, dynamiku či ťah na bránku. Rovnako ako produkty v reťazci, aj futbal je pre všetkých. Preto je Lidl hrdým partnerom všetkých reprezentácií, mužských i ženských a tiež aj detských projektov.“ hovorí. Podľa jeho slov sa reťazec v spolupráci so SFZ neustále snaží prinášať nové kreatívne nápady a túto kooperáciu naplno využiť.Každý fanúšik môže hlasovať raz denne zo svojej e-mailovej adresy a ovplyvniť tak voľbu najobľúbenejšieho futbalistu či futbalistky Slovenska za rok 2024. Hlasovanie sa končí. „“ doplnil Strieš. Zapojiť sa naozaj oplatí. Prečo? V hre sú okrem nákupných kariet aj vstupenky na prestížny zápas futbalovej "A" reprezentácie Slovenska proti Slovinsku, ako aj mnoho hodnotných darčekových predmetov Slovenského futbalového zväzu a národného futbalového tímu. Hlasovanie je rýchle a jednoduché – stačí navštíviť oficiálnu webovú stránku a odoslať svoj hlas jedným kliknutím.Slávnostný galavečer, na ktorom spoznáme víťazov hlavných kategórií, sa uskutoční. Práve v tento večer budú vyhlásené aj mená futbalistu a futbalistky, ktorí získali najviac hlasov od fanúšikov. Podujatie obohatí program plný futbalových legiend, známych osobností a hudobných vystúpení.sa bude aj tento rok uchádzať víťaz minuloročnej ankety Futbalista roka Stanislav Lobotka, hráč talianskeho Neapola i výberu trénera Calzonu. Súčasťou desiatky sú aj futbalisti bratislavského Slovana Juraj Kucka či Dávid Strelec, ktorí na Tehelnom poli premiérovo okúsili zápasy Ligy majstrov a nechýba tiež Dávid Hancko, hráč holandského Feyenoordu Rotterdam a minuloročný držiteľ Ceny fanúšika.V kategórii žien nemôže chýbať opora pražskej Slavie a kapitánka reprezentácie SR Diana Bartovičová či brankárska jednotka a žijúca legenda ženského futbalu Mária Korenčiová. O cenu zabojuje aj minuloročná víťazka ankety Futbalistka roka Mária Mikolajová, no medzi favoritky určite patrí aj rekordérka v počte strelených gólov v národnom tíme Patrícia Hmírová. Nenechajte si ujsť možnosť ovplyvniť anketu a vyhrať skvelé ceny. Hlasujte ešte dnes a podporte svojho favorita.