< sekcia Šport
Hlavaj nasmeroval Slovákov k víťazstvu, Sýkora: Perfektný výkon
Výkonmi na vrcholných podujatiach sa Hlavaj vypracoval do pozície brankárskej jednotky slovenskej reprezentácie.
Autor TASR
Fribourg 16. mája (TASR) - Víťazstvo Slovenska nad Nórskom (2:1) na hokejových MS nieslo výrazný rukopis brankára Samuela Hlavaja. V sobotňajšom stretnutí podržal tím pri viacerých veľkých šanciach súpera, ktorému napokon dovolil iba jeden gól. Výkon brankárskej jednotky tímu ocenili aj jeho spoluhráči, podľa útočníka Adama Sýkoru si zaslúžene odniesol cenu pre najlepšieho hráča zápasu.
Výkonmi na vrcholných podujatiach sa Hlavaj vypracoval do pozície brankárskej jednotky slovenskej reprezentácie. V minulosti už viackrát potvrdil, že v najcennejšom drese sa dokáže vypnúť k nadštandardným výkonom a inak tomu nebolo ani v úvode MS. Proti Nórom sa blysol 22 zákrokmi a s 95,65-percentnou úspešnosťou zákrokov figuroval na čele poradia medzi brankármi turnaja. „Som tu na to, aby som chytal a nevyhováral sa. Ja som pomohol tímu, tím pomohol mne. Tak to funguje,“ skromne zhodnotil svoj výkon.
Tímu ním pomohol k víťazstvu, ktoré môže byť kľúčové pre ambície Slovenska postúpiť do štvrťfinále. Nerodilo sa ľahko, zverenci trénera Vladimíra Országha stratili v závere druhej tretiny tesný náskok. Nevyužili niekoľko presiloviek a najmä vďaka Hlavajovi odolali viacerým ofenzívnym manévrom Nórov. „Trošku sme sa potrápili. Musím povedať, že Nóri hrali dobrý hokej. Zrážali sa, tlačili sa k bránke. Robili to, čo sme od nich očakávali. Nakoniec sa nikto nebude pýtať, ako sme to vybojovali. Dôležité je, že máme tri body,“ konštatoval Hlavaj.
Gól na 1:1 inkasoval v čase 39:48, keď ho strelou po ľade z otočky prekonal 18-ročný útočník Tinus Koblar. Využil pri tom clonenie v podaní kapitána Andreasa Martinsena, ktorý s obľubou „parkuje“ pred bránkou. „Ja som to v podstate nevidel. Keď je 12 sekúnd do konca a nasleduje buly, tak sa to musí vyriešiť inak. Nemôžeme prehrať čisté buly,“ konštatoval Hlavaj.
O dôležitom zisku troch bodov napokon rozhodol kapitán Marek Hrivík, ktorý v 49. minúte zakončil prečíslenie s Adamom Liškom dvoch proti jednému. Spoločne s gólom Hrivíka bol jedným z kľúčových faktorov cenného triumfu práve výkon Hlavaja. Ten podržal Slovákov aj v úplnom závere, keď Nóri hrali power play bez brankára. „Perfektný výkon. Podržal nás v mnohých situáciách. Som rád, že práve on dostal cenu pre najlepšieho hráča zápasu,“ povedal útočník Adam Sýkora.
/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Martin Hrotek/
Výkonmi na vrcholných podujatiach sa Hlavaj vypracoval do pozície brankárskej jednotky slovenskej reprezentácie. V minulosti už viackrát potvrdil, že v najcennejšom drese sa dokáže vypnúť k nadštandardným výkonom a inak tomu nebolo ani v úvode MS. Proti Nórom sa blysol 22 zákrokmi a s 95,65-percentnou úspešnosťou zákrokov figuroval na čele poradia medzi brankármi turnaja. „Som tu na to, aby som chytal a nevyhováral sa. Ja som pomohol tímu, tím pomohol mne. Tak to funguje,“ skromne zhodnotil svoj výkon.
Tímu ním pomohol k víťazstvu, ktoré môže byť kľúčové pre ambície Slovenska postúpiť do štvrťfinále. Nerodilo sa ľahko, zverenci trénera Vladimíra Országha stratili v závere druhej tretiny tesný náskok. Nevyužili niekoľko presiloviek a najmä vďaka Hlavajovi odolali viacerým ofenzívnym manévrom Nórov. „Trošku sme sa potrápili. Musím povedať, že Nóri hrali dobrý hokej. Zrážali sa, tlačili sa k bránke. Robili to, čo sme od nich očakávali. Nakoniec sa nikto nebude pýtať, ako sme to vybojovali. Dôležité je, že máme tri body,“ konštatoval Hlavaj.
Gól na 1:1 inkasoval v čase 39:48, keď ho strelou po ľade z otočky prekonal 18-ročný útočník Tinus Koblar. Využil pri tom clonenie v podaní kapitána Andreasa Martinsena, ktorý s obľubou „parkuje“ pred bránkou. „Ja som to v podstate nevidel. Keď je 12 sekúnd do konca a nasleduje buly, tak sa to musí vyriešiť inak. Nemôžeme prehrať čisté buly,“ konštatoval Hlavaj.
O dôležitom zisku troch bodov napokon rozhodol kapitán Marek Hrivík, ktorý v 49. minúte zakončil prečíslenie s Adamom Liškom dvoch proti jednému. Spoločne s gólom Hrivíka bol jedným z kľúčových faktorov cenného triumfu práve výkon Hlavaja. Ten podržal Slovákov aj v úplnom závere, keď Nóri hrali power play bez brankára. „Perfektný výkon. Podržal nás v mnohých situáciách. Som rád, že práve on dostal cenu pre najlepšieho hráča zápasu,“ povedal útočník Adam Sýkora.
/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Martin Hrotek/