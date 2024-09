Hlavaj opúšťa kempy Minnesoty, klub ho poslal na farmu do Iowy

St. Paul 30. septembra (TASR) - Slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj opúšťa kemp Minnesoty Wild. Vedenie klubu NHL ho v pondelok poslalo aj s ďalšími štyrmi hráčmi do svojho farmárskeho tímu Iowa Wild (AHL). Klub o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.



Hlavaj skončil v kempe Minnesoty bez toho, že by odchytal v príprave aspoň jeden zápas. Tri duely sledoval zo striedačky ako náhradník, vo štvrtom nebol ani na súpiske. V pondelok bol súčasťou hromadných škrtov v kádri Wild, piati hráči vrátane Hlavaja mieria priamo na farmu, ďalší traja musia ešte pred prevelením prejsť waiver listinou.



Dvadsaťtriročný brankár, ktorý na augustovom kvalifikačnom turnaji v Bratislave pomohol slovenskej reprezentácii k postupu na olympijský turnaj v Miláne a Cortine d'Ampezzo, by tak mal klubovú sezónu odštartovať v AHL. Minulý ročník strávil v českej extralige, v drese Plzne zaznamenal v 28 stretnutiach základnej časti úspešnosť zásahov 90,3 percenta a priemer 3,10 gólu na zápas.



V kempoch klubov NHL zostáva už len dvanásť slovenských hokejistov.