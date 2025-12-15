< sekcia Šport
Hlavaj vychytal prvé čisté konto v sezóne AHL
Bol to pre neho prvý zápas v AHL od 22. novembra.
Autor TASR
Des Moines 15. decembra (TASR) - Slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj vychytal v nočnom stretnutí zámorskej AHL svoje prvé čisté konto v sezóne. Pomohol ním k víťazstvu tímu Iowa Wild na ľade Manitoby Moose 6:0. Bol to pre neho prvý zápas v AHL od 22. novembra.
Pre Wild išlo o najvýraznejšie víťazstvo v prebiehajúcom ročníku. Zrodilo sa iba deň po tom, čo prehrali s tým istým súperom 1:6. Iowa sa vďaka víťazstvu posunula na predposledné miesto v celkovom poradí súťaže, z 26 zápasov vyhrala iba sedem.
Hlavaj odchytal v prebiehajúcej sezóne AHL 10 duelov, po ktorých má 88,4-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 3,21 inkasovaného gólu na zápas.
