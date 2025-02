Hlavaj žiaril v bránke, Dvorský 1+2, skórovali aj Honzek a Chromiak

New York 9. februára (TASR) - V nižšej zámorskej súťaži AHL dali o sebe vedieť slovenskí hokejisti. Brankár Samuel Hlavaj inkasoval len raz, Dalibor Dvorský nazbieral tri body a gólovo sa presadili Samuel Honzek s Martinom Chromiakom.



Hlavaj zneškodnil 33 striel Manitoby a doviedol Iowu k víťazstvu 3:1. O čisté konto prišiel až v poslednej minúte a stal sa prvou hviezdou duelu.



Útočník Dvorský prispel k víťazstvu Springfieldu nad Providence (5:2) tromi bodmi, keď zaznamenal dve asistencie a gólom do prázdnej bránky uzavrel skóre. Nádejný hráč St. Louis Blues zaznamenal prvý trojbodový zápas v AHL, v 40 dueloch strelil 14 gólov a pridal 19 asistencií.



Po ôsmich zápasoch bez gólu sa presadil Honzek, ale jeho Calgary prehralo na ľade Hendersonu 1:2 po nájazdoch. Honzek skóroval ôsmykrát v sezóne, za Henderson nastúpil Jakub Demek, ale nebodoval.



Rovnako ôsmy gól v sezóne strelil aj Martin Chromiak, ktorý hrá na farme Los Angles Kings. Jeho Ontario prehralo so San Diegom 4:5 po predĺžení. Ďalší Slováci Filip Mešár, Pavol Regenda, Adam Sýkora, Samuel Kňažko a Oliver Okuliar v bohatom programe AHL nebodovali. Okuliar sa pobil.