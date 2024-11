Hlavaja opäť poslali do tímu Heartlanders v ECHL

Minnesota 27. novembra (TASR) - Slovenského brankára Samuela Hlavaja poslali z tímu Iowa Wild v AHL opäť do tímu Iowa Heartlanders v nižšej ECHL. Oznámil to generálny manažér Matt Hendricks.



Hlavaja povolali z ECHL naspäť do AHL 18. novembra, ale odvtedy nedostal šancu zachytať si ani v jednom v zápase.