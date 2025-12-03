Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 3. december 2025Meniny má Oldrich
< sekcia Šport

Hlavaja preradili z AHL do ECHL

.
Na snímke Samuel Hlavaj. Foto: TASR

V nižšej súťaži ECHL bude chytať za Iowu Heartlanders.

Autor TASR
New York 3. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Samuel Hlavaj putuje z AHL do ECHL. O zmene pôsobiska 24-ročného brankára informoval portál eliteprospects.com.

Hlavaj v aktuálnej sezóne odchytal za Iowu Wild, „farmu“ tímu Minnesota Wild z NHL, 9 duelov s priemerom 3,56 inkasovaného gólu na zápas a 87-percentnou úspešnosťou zákrokov. V nižšej súťaži ECHL bude chytať za Iowu Heartlanders.
.

Neprehliadnite

Prezident zablahoželal veteránovi Tvarožkovi k 100. narodeninám

UHRÍK: Infringement EK kvôli novele ústavy sa zbytočne dramatizuje

Mimoriadna schôdza k odvolávaniu J. Ráža nebude

Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne