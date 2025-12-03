< sekcia Šport
Hlavaja preradili z AHL do ECHL
V nižšej súťaži ECHL bude chytať za Iowu Heartlanders.
Autor TASR
New York 3. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Samuel Hlavaj putuje z AHL do ECHL. O zmene pôsobiska 24-ročného brankára informoval portál eliteprospects.com.
Hlavaj v aktuálnej sezóne odchytal za Iowu Wild, „farmu“ tímu Minnesota Wild z NHL, 9 duelov s priemerom 3,56 inkasovaného gólu na zápas a 87-percentnou úspešnosťou zákrokov. V nižšej súťaži ECHL bude chytať za Iowu Heartlanders.
