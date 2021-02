Hlavatý bude pokračovať v trénerskom štábe ruskej hádzanej žien

Moskva 9. februára (TASR) - Slovenský kouč Tomáš Hlavatý bude pokračovať v práci s reprezentáciou hádzanárok Ruska. V utorok ho potvrdili na pozícii v trénerskom štábe národného tímu, kde mu bude patriť druhý najdôležitejší post po hlavnom kormidelníkovi Alexejovi Alexejevovi. Informoval o tom portál slovakhandball.sk.



Alexejev nahradil vo funkcii Španiela Ambrosa Martína, ktorý na lavičke úradujúcich olympijských víťaziek skončil počas decembrových ME. V dueli o 5. miesto na šampionáte proti Holandsku (33:27) potom na lavičke sedel aj 34-ročný Hlavatý a družstvo viedli spolu s Alexejevom a Olegom Kiseljovom. "Bola to zaujímavá skúsenosť. Hráčky poznám veľmi dobre, ale bolo to iné, ako keď som ich dovtedy sledoval na tribúne. Ja som si užil aj ten jediný duel na lavičke, ktorý som tam mohol stráviť počas ME. Vždy je to zážitok a také niečo si každý tréner váži," uviedol vtedy Hlavatý, ktorý pôsobil v ruskom národnom tíme od novembra 2020 ako jeden z asistentov.



Okrem Hlavatého bude teraz hlavnému trénerovi Alexejevovi pomáhať aj legendárny Jevgenij Trefilov, pôsobiť bude v úlohe odborného konzultanta.