Hlavným vysielateľom slovenskej hokejovej extraligy bude JOJ Šport

Bratislava 14. septembra (TASR) - Hlavným vysielateľom 31. ročníka najvyššej slovenskej hokejovej súťaže bude televízia JOJ Šport, ktorá sublicenciu na lineárne vysielanie poskytla na obdobie nasledujúcich troch rokov televízii AMC Sport 1. Televízia JOJ Šport o tom informovala prostredníctvom tlačovej správy.



Tipos extraliga vo vysielaní JOJ Šport doplní Slovenskú hokejovú ligu (SHL) a JOJ Šport Slovenský hokejový pohár, ktoré mohli diváci na športovej stanici sledovať už dve sezóny. "JOJ Šport sa stal dôležitým partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Dlhšie avizovanou akvizíciou extraligy sme na JOJ Športe kompletne zastrešili celé portfólio hokejových súťaží na Slovensku," uviedol šéf televízie Roman Neuschl.



Z každého hracieho kola Tipos extraligy JOJ Šport lineárne odvysiela 1 až 2 zápasy. Ostatné stretnutia si budú môcť diváci pozrieť na digitálnej platforme JOJ Play. "Pre hokejových fanúšikov prinesieme zážitok, aký ešte nemali. Prvýkrát majú možnosť sledovať všetky zápasy hokejovej Tipos extraligy na jednom mieste, a to z pohodlia domova a na veľkej obrazovke. V aplikácií JOJ Play s prémiovým účtom nájdu diváci jednotlivé live prenosy, archív zápasov, zostrihy a všetky potrebné informácie a zaujímavosti," uviedla v tlačovej správe šéfka digitálnej platformy JOJ Play Nikoleta Nagyová.



Zápasy Tipos extraligy bude v sublicencii vysielať aj televízia Sport 1. "Sublicenciu sme poskytli na tri roky. Sme radi, že sme získali strategicky významného a stabilného športového partnera," doplnil Neuschl. Okrem Tipos extraligy pribudnú na obrazovky JOJ Šport od novej sezóny aj zápasy hokejovej reprezentácie SR do 20 rokov a reprezentačného A-tímu. Na JOJ Šport tak diváci uvidia MS, MS do 20 rokov i MS do 18 rokov. V najbližších rokoch hokejovú sezónu na prelome mesiacov júl a august odštartuje prestížny dorastenecký turnaj Hlinka Gretzky Cup, nasledovať bude štart JOJ Šport Slovenského hokejového pohára.



V septembri sa začne Tipos extraliga a SHL, počas jesene televízia odvysiela zápasy reprezentácie na Nemeckom pohári a Kaufland Cupe. Vianočné obdobie spestria MS do 20 rokov, ktoré sa na prelome rokov uskutočnia vo Švédsku. Cez aprílové MS do 18 rokov a súboje play off Tipos extraligy a SHL sa divák na obrazovkách JOJ Športu dostane až k záveru hokejovej sezóny so šampionátom v Česku. "Divákovi prinesieme kompletný obraz o slovenskom hokeji na všetkých úrovniach. Hokej chceme medializovať v celospoločenskom prostredí. Okrem samotného vysielania totiž budeme na obrazovky prinášať hokejové spravodajstvo a týždennú publicistiku, kde si na pravidelnej báze zmapujeme celý hokejový týždeň z pohľadu hráčov, trénerov, analytikov, novinárov či skautov," dodal Neuschl.