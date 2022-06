Hložek prestúpil zo Sparty do Leverkusenu, stretne sa so Schickom

Praha 2. júna (TASR) - Český futbalový reprezentant Adam Hložek prestúpil zo Sparty Praha do Bayeru Leverkusen, kde sa stretne so spoluhráčom z národného tímu Patrikom Schickom.



Tretí tím uplynulej sezóny mal zaplatiť za služby devätnásťročného ofenzívneho univerzála okolo 16 až 18 miliónov eur plus bonusy. Hložek podpísal s novým tímom kontrakt na päť rokov. "Leverkusen je pre mňa výborná voľba. V posledných týždňoch som dosť sledoval práve Bayer, mužstvo hrá krásny futbal. To, že som sa stal jeho súčasťou je skvelé," citoval ho portál idnes.cz.



Hložek debutoval v najvyššej českej súťaži ako šestnásťročný, je najmladší strelec ligy i najmladší hráči, ktorý dosiahol hetrik. Podarilo sa mu to vo veku 18 rokov a deväť mesiacov. Za Spartu odohral v súťaži 105 zápasov, strelil 34 gólov a na ďalších 30 prihral. S fanúšikmi klubu sa rozlúčil na sociálnych sieťach: "Je čas povedať zbohom a ísť ďalej. Ďakujem vám."