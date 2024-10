Hmírová pred odvetou s Walesom: Chceme historický výsledok

Cardiff 28. októbra (TASR) - Slovenská ženská futbalová reprezentácia chce zostať v hre o postup na budúcoročné ME aj po utorkovej odvete 1. kola play off na ihrisku Walesu. Zverenky trénera Petra Kopúňa vyhrali v prvom dueli v Poprade nad favorizovaným súperom 2:1 a naďalej živia šancu na historickú účasť na záverečnom turnaji európskeho šampionátu. Odveta sa v utorok začne o 20.15 SEČ.



Slovenky privítalo v pondelok v Cardiffe nepríjemné sychravé počasie. V dejisku odvetného zápasu absolvovali tréning a ešte predtým ich prišiel na hotel privítať honorárny konzul Slovenskej republiky vo Walese Nigel Payne. "Na Slovensku sme síce mali krajšie počasie, ale na odvetu sme pripravení. Chceme sa prezentovať svojou hrou a pobiť sa o postup. Hoci bol prvý duel náročný, všetky dievčatá sú zdravotne v poriadku a to nás veľmi teší. Či urobíme v zostave zmeny ešte nemáme rozhodnuté, budeme ešte o tom diskutovať," povedal asistent trénera Michal Švihorík pre futbalsfz.sk.



Walesanky sú v rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) o viac ako dvadsať miest vyššie ako Slovenky a v Cardiffe ich bude hnať dopredu búrlivé publikum. Očakáva sa návšteva okolo 10-tisíc divákov. "Už sme sa o tom v realizačnom tíme rozprávali. Kostra družstva už takéto návštevy zažila nie raz a ja pevne verím, že to bude skvelé," vyhlásil Švihorík.



Patrícia Hmírová ako jedna z opôr tímu si uvedomuje dôležitosť utorkového súboja: "Prvý zápas sme zvládli dobre a ja dúfam, že po odvete to budeme práve my, kto sa bude tešiť z postupu do ďalšej časti play off. Cítim z dievčat, že sme pripravené urobiť tento historický výsledok." Víťaz tohto dvojzápasu si zahrá opäť vo formáte doma - vonku o miestenku na záverečný turnaj s úspešnejším z dvojice Gruzínsko - Írsko (prvý zápas 0:6).