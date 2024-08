Hocková a Barteková postúpili do finále skeetu

Chateauroux 4. augusta (TASR) - Slovenské strelkyne Vanesa Hocková a Danka Barteková postúpili do finále skeetu na olympijských hrách v Paríži. Hocková v premiére pod piatimi kruhmi získala v dvojdňovej kvalifikácii na strelnici v Chateauroux dokopy 121 bodov, čo jej stačilo na štvrté miesto a prienik medzi najlepšiu šestku. Jej krajanka Danka Barteková skončila na spoločnej piatej priečke s ďalšími troma súperkami, v rozstrele však uspela a predstaví sa v popoludňajšom boji o medaily (15.30 h.).



Hockovej nevyšiel podľa predstáv prvý deň kvalifikácie. V prvých dvoch položkách urobila zhodne jednu chybu. V tretej jej nevyšli výstrely číslo 23. a 24. V nedeľu však trafila všetkých 50 terčov a posunula sa do finále. "Je to skvelý pocit. Priznám sa, že som to nečakala po včerajšku. Som rada, že sa mi podarilo streliť dnes čistú 50 a teším sa do finále. Snažila som sa sústrediť na každý výstrel, nerada sa pozerám na súperky. Finále si budem užívať a urobím všetko pre to, aby to dopadlo, čo najlepšie," uviedla Hocková.



Barteková v prvom dni nezostrelila jedného "holuba" v každej z troch položiek a bola na šiestej postupovej priečke. Počas druhého dňa rovnako urobila jednu chybu vo štvrtej a piatej položke a s ďalšími troma súperkami mala zhodný nástrel 120. Slovenka bola po štyroch výstreloch stopercentná, ale rovnako bez chyby boli aj Francisca Crovettová Chadidová z Čile, Mexičanka Gabriela Rodriguezová a Nela Wissmerová z Nemecka. Wissmerová minula ako prvá a skončila nakoniec ôsma. Chadidová trafila všetkých osem a vybojovala si finále ako piata najlepšia. Barteková a Rodriguezová minuli raz. Slovenka to však potom odčinila, zostrelia oba terče, Mexičanka nedala ani jeden a bolo rozhodnuté o šiestej postupovej priečke. Tridsaťdeväťročná Barteková je na svojej piatej olympiáde, z predchádzajúcich má na konte bronz (Londýn 2012).