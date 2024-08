Hodgkinsonová získala zlato v behu na 800 m

výsledky:



1. Keely Hodgkinsonová (V.Brit.) 1:56,72 min, 2. Tsige Dugumová (Et.) 1:57,15, 3. Mary Moraaová (Keňa) 1:57,42, 4. Shafiqua Maloneyová (Sv. Vinc. a Gren.) 1:57,66, 5. Renelle Lamotová (Fr.) 1:58,19, 6. Worknesh Meselová (Et.) 1:58,28, 7. Juliette Whittakerová (USA) 1:58,50, 8. Prudence Sekgodisová (JAR) 1:58,79



Paríž 5. augusta (TASR) - Britka Keely Hodgkinsonová získala zlatú medailu v behu na 800 m na olympijských hrách v Paríži. V pondelkovom finále triumfovala časom 1:56,72 minúty, keď v závere nedala šancu svojim súperkám. Striebro získala Tsige Dugumová z Etiópie a bronz si vybojovala Keňanka Mary Moraaová.Hodgkinsonová išla do finále ako najväčšia favoritka a líderka tohtoročných tabuliek. Svoju úlohu do bodky splnila, už v prvom kole sa dostal na čelo a diktovala tempo. Jej súperky sa jej držali, no nedokázali odpovedať na jej záverečný finiš, keď im ušla a bez problémov si dobehla pre prvé olympijské zlato. Pred troma rokmi v Tokiu skončila druhá.