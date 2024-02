Hodgson odstúpil z postu trénera Crystal Palace

Londýn 19. februára (TASR) - Roy Hodgson už nie je tréner futbalistov Crystal Palace. Sedemdesiatšesťročný kouč odstúpil z funkcie v pondelok podvečer, iba pár hodín pred ligovým stretnutím na ihrisku Evertonu. Crystal Palace patrila pred týmto súbojom 16. priečka v Premier League, päť bodov nad pásmom zostupu. Na lavičke ho nahradil Rakúšan Oliver Glasner.



Bývalý tréner anglickej reprezentácie (2012–2016) bol pod paľbou kritiky fanúšikov klubu po nepresvedčivých výkonoch tímu v uplynulom období. Minulý štvrtok ho museli hospitalizovať, keď sa na tréningu necítil dobre a vedenie klubu zrušilo plánovanú tlačovú konferenciu na ten istý deň. Neskôr ho z nemocnice prepustili.



Hodgson mal pôvodne platnú zmluvu do leta tohto roku. "Chápem, že vzhľadom na nedávne okolnosti môže byť v tejto chvíli pre klub rozumné plánovať dopredu, a preto som sa rozhodol odstúpiť. Klub tak môže urýchliť svoje plány predstaviť nového trénera," uviedol Hodgson. V zápase proti Evertonu jeho právomoci prevzali jeho pravá ruka Ray Lewington a asistent Paddy McCarthy.



Britské médiá už cez víkend špekulovali, že jeho nástupcom by sa mal stať bývalý kouč Eintrachtu Frankfurt Oliver Glasner a klub to v pondelok večer potvrdil. Štyridsaťdeväťročný Glasner priviedol Frankfurt v roku 2022 k triumfu v Európskej lige. V bundesligovom klube skončil na konci uplynulej sezóny. V minulosti viedol aj SV Ried, LASK Linz a VfL Wolfsburg.