Hoeness kritizuje prestupy: „Stratili rozum?“

V popredí hráč Nick Woltemade (Nemecko) sa teší z gólu, vpravo spoluhráč Eric Martel počas zápasu základnej B-skupiny ČR - Nemecko na majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov v Dunajskej Strede v nedeľu 15. júna 2025. Foto: TASR - Martin Baumann

„Bavori“ sa neúspešne snažili počas letného prestupového obdobia angažovať dvojicu reprezentantov Nemecka.

Autor TASR
Berlín 3. septembra (TASR) - Čestný prezident Bayernu Mníchov Uli Hoeness skritizoval nedávne dianie na prestupovom futbalovom trhu, keď sa vo viacerých prípadoch prepisovali transferové rekordy.

„Bavori“ sa neúspešne snažili počas letného prestupového obdobia angažovať dvojicu reprezentantov Nemecka, Nick Woltemade zamieril za približne 80 miliónov eur do Newcastlu a Liverpool angažoval Floriana Wirtza podľa medializovaných správ za viac ako 130 miliónov eur. Celkovo len kluby anglickej Premier League minuli počas leta na prestupy viac ako 3,5 miliardy eur.

„Nemám slov na to, čo sa dialo v uplynulých týždňoch v medzinárodnom futbale. V jednom momente si verejnosť povie, či stratili rozum? Musíme ukázať silu, nie brať peniaze z arabských a amerických hedžových fondov,“ citovala agentúra DPA Hoenessa.
