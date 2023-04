Hoeness nahradil na lavičke Stuttgartu trénera Labbadiu

Stuttgart 3. apríla (TASR) – Futbalový tréner Sebastian Hoeness nahradil na lavičke VfB Stuttgart kormidelníka Bruna Labbadiu. Tím prebral na poslednom mieste v tabuľky a dva dni pred štvrťfinálovým zápasom Nemeckého pohára na pôde druholigového Norimbergu. Jeho zmluva platí do roku 2025.



Labbadia prišiel do tímu v decembri a vyhral len dva z dvanástich zápasov. Tím bol na dvanástom mieste tabuľky a získal odvtedy len šesť bodov. Koncu 57-ročného kouča na lavičke bundesligistu predchádzali tri zápasy s jedným streleným gólom. "Ďakujeme Brunovi Labbadiovi za prácu, ktorú odviedol. Prijali sme ho v decembri, pretože sme boli pevne presvedčení, že s ním môžeme veci zvrátiť. Pracoval s veľkým nasadením a vášňou, no, bohužiaľ, to neprinieslo body. Nakoniec sme si uvedomili, že potrebujeme nový impulz," povedal generálny riaditeľ VfB Alexander Wehrle pre oficiálnu webstránku klubu. "Sebastian Hoeness už získal dôležité skúsenosti v Bundeslige. Sme si istí, že je ten správny tréner pre nadchádzajúce výzvy a že spolu s tímom túto náročnú situáciu zvládne," dodal Wehrle.



"Skutočne sa teším na výzvu vo VfB a ďakujem za dôveru. K VfB mám veľmi osobný vzťah, ako mladý som bol fanúšik klubu a hral som v ňom niekoľko rokov. S tímom do 17 rokov som tu získal nemecký majstrovský titul v roku 1999. Teraz máme tri úlohy – uspieť v pohárovom zápase v Norimbergu, udržať sa a po sezóne podniknúť kroky pre úspešnú budúcnosť klubu," povedal nový tréner, ktorý naposledy pôsobil v Hoffenheime. V minulosti viedol aj mládežnícke tímy Lipska a Bayernu Mníchov, pričom s "béčkom" bavorského klubu získal v roku 2020 titul v tretej lige. Jeho nový tím sa nachádza päť bodov od hranice zostupu a najbližší ligový zápas ho čaká v nedeľu na pôde štrnásteho VfL Bochum.