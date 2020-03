Hoeness sa prikláňa k ukončeniu bundesligy: Je nezmysel pokračovať

Berlín 15. marca (TASR) - Čestný prezident futbalového klubu Bayern Mníchov Uli Hoeness vyzval všetkých hráčov a funkcionárov v Nemecku, aby boli trpezliví. V súvislosti so šíriacou sa pandémiou koronavírusu však zároveň uviedol, že nemecká bundesliga by sa mala predčasne ukončiť.



Sezónu v Nemecku pozastavili do 2. apríla, v pondelok sa funkcionári a vedenie súťaže stretnú, aby prediskutovali súčasnú situáciu. "Neexistuje žiadna príručka o tom, čo máme robiť ďalej, alebo ako sa vyrovnať s pandémiou koronavírusu. Veľa hráčov má zmluvy do 30. júna a nám sa môže stať, že nebudeme hrať futbal až do októbra. A tu neexistuje plán, ako sa s tým vyrovnať. V tejto situácii je nezmysel pokračovať v sezóne," citovala Hoenessa agentúra DPA.



V Nemecku hlásili k nedeli 15. marca o 20.00 SEČ celkovo 5426 prípadov ochorenia COVID-19, jedenásť ľudí zomrelo. Celosvetovo je potvrdených viac ako 162-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, 6065 osôb mu podľahlo.