Hoffenheim sa po 6 pozitívnych testoch vrátil k tímovému tréningu

Frankfurt 16. novembra (TASR) - Nemecký futbalový klub Hoffenheim dostal v pondelok zelenú a opäť začal s tímovým tréningom. Minulý týždeň išlo celé mužstvo do dobrovoľnej izolácie po tom, čo malo šesť hráčov a dvaja členovia realizačného tímu pozitívne testy na koronavírus.



Víkendové testy boli u všetkých ostatných hráčov negatívne. Mužstvo tak nemuselo ísť do povinnej karantény, no stále je otázne, či bude môcť nastúpiť na víkendový duel so Stuttgartom. Informovala agentúra dpa.