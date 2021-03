Hoffenheim zvažuje znižovanie platov v dôsledku pandémie koronavírusu

Frankfurt 5. marca (TASR) – Vedenie nemeckého futbalového klubu TSG 1899 Hoffenheim zvažuje, že v dôsledku ekonomickej krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu, pristúpi k znižovaniu hráčskych platov. Informovala o tom agentúra dpa.



"Zaoberať sa takýmto rozhodnutím je v súčasnej situácii logické. Príjmy a výdaje musia byť skrátka v rovnováhe. V prípade, že do klubu neprúdia prostriedky z vysielacích práv, vstupeniek a prestupov, musíte skrátka zredukovať výdaje. Je to jednoduchá matematika," povedal riaditeľ klubu Alexander Rosen.



Klub má na preklenutie ťažkej situácie stále finančnú rezervu, ktorú získal v lete 2019 predajom hráčom v celkovej hodnote 120 miliónov eur. "Z dlhodobého hľadiska to však pre nás nič nerieši," ozrejmil Rosen a pripustil, že okolnosti môžu ovplyvniť aj správanie sa klubu počas najbližšieho prestupového obdobia. Za normálnych okolností by totiž bol pravdepodobný predaj hráčov, ktorým sa v roku 2022 skončia zmluvy, ako sú Andrej Kramarič, či Flotian Grillitsch. "Ak nie je možné predĺžiť kontakt a zároveň hráča predať za čiastku, ktorú si zaňho predstavujete, jednou z možností je obetovať príjem z prestupu a sústrediť sa na udržanie kvality kádra. Zatiaľ je to však predčasné riešiť," uzavrel Rosen.