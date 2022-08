Hofmann predĺžil zmluvu s Borussiou Mönchengladbach

Mönchengladbach 8. augusta (TASR) - Nemecký futbalový klub Borussia Mönchengladbach predĺžil zmluvu s Jonasom Hofmannom do 30. júna 2025. Kontrakt zahŕňa opciu na predĺženie o ďalší rok.



Tridsaťročný ofenzívny stredopoliar odohral v minulej sezóne za Mönchengladbach 28 zápasov vo všetkých súťažiach a strelil 12 gólov, čím prekonal svoje maximum v jednom ročníku. Hofmann prišiel do tímu v januári 2016 z Borussie Dortmund. Odvtedy odohral 182 súťažných zápasov a zaznamenal 36 gólov a 40 asistencií. "Jonas sa stal jednou z tvárí tímu počas jeho 6,5-ročného pôsobenia u nás. Prešiel tu obrovským vývojom, keď pravidelne nastupoval v základnej zostave a dostal sa aj do nemeckého národného tímu. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo presvedčiť Jonasa, aby zostal v Borussii," povedal pre oficiálnu stránku klubu športový riaditeľ Roland Virkus.



Svojimi výkonmi v Bundeslige sa Hofmann prebojoval aj do nemeckej reprezentácie. Debut mal v prípravnom zápase proti Turecku v októbri 2020. Odvtedy odohral za svoju krajinu 13 duelov a bol aj v mužstve Nemecka na európsky šampionát 2020, ale nenastúpil do žiadneho zápasu pre zranenie kolena.