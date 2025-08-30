Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hojlund by mal ísť z Manchestru United na hosťovanie do Neapola

Manchester 30. augusta (TASR) - Dánsky futbalista Rasmus Hojlund by mal v nasledujúcom období pôsobiť v talianskom tíme SSC Neapol. Podľa informácií novinára Fabrizia Romana sa Neapolčania dohodli s Manchestrom United na hosťovaní 22-ročného útočníka.

Podľa zdroja zaplatia talianski šampióni 6 miliónov eur. Dohoda údajne zahŕňa aj opciu na odkúpenie útočníka za 44 miliónov eur, ktorá bude povinná pri splnení určitých podmienok, ktoré zatiaľ nie sú známe.

Hojlund hrá za anglický klubu od augusta 2023. Počas tohto obdobia odohral 95 zápasov vo všetkých súťažiach, strelil 26 gólov a pridal šesť asistencií. Zmluva s "červenými diablami" mu platí do leta 2028. Podľa portálu Transfermarkt je jeho trhová hodnota 35 miliónov eur.
