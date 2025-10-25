Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 25. október 2025Meniny má Aurel
< sekcia Šport

Hojlund nenastúpi za Neapol proti Interu Miláno

.
Hráč Neapolu Rasmus Hojlund (uprostred vľavo) oslavuje so spoluhráčmi, vľavo stojí Slovák Stanislav Lobotka, po tom, ako strelil gól proti Sportingu počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov SSC Neapol - Sporting Lisabon v Neapole 1. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Dánsky reprezentant sa podľa zdroja ešte nezotavil zo svalového zranenia. Hojlund v tejto sezóne odohral za klub šesť zápasov vo všetkých súťažiach a strelil štyri góly.

Autor TASR
Neapol 25. októbra (TASR) - Dvadsaťdvaročný útočník Rasmus Hojlund nenastúpi na sobotný zápas 8. kola talianskej Serie A, v ktorom sa jeho tím SSC Neapol stretne na domácom štadióne Diega Maradonu s Interom Miláno (18.00). Informovala o tom stanica Sky Sport Italia.

Dánsky reprezentant sa podľa zdroja ešte nezotavil zo svalového zranenia. Hojlund v tejto sezóne odohral za klub šesť zápasov vo všetkých súťažiach a strelil štyri góly. Je najlepší strelec Neapola v tejto sezóne.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Sneh v októbri? Môže byť na týchto miestach

KOPČOKOVÁ: V Gobi som čakala teplo, no bežala som v bunde a palčiakoch

Zomrel známy britský hudobník

ŠIPOŠ: Fico sa obáva prevratu, preto ho chceme pokojnou cestou urobiť