Hojlund nenastúpi za Neapol proti Interu Miláno
Dánsky reprezentant sa podľa zdroja ešte nezotavil zo svalového zranenia. Hojlund v tejto sezóne odohral za klub šesť zápasov vo všetkých súťažiach a strelil štyri góly.
Autor TASR
Neapol 25. októbra (TASR) - Dvadsaťdvaročný útočník Rasmus Hojlund nenastúpi na sobotný zápas 8. kola talianskej Serie A, v ktorom sa jeho tím SSC Neapol stretne na domácom štadióne Diega Maradonu s Interom Miláno (18.00). Informovala o tom stanica Sky Sport Italia.
