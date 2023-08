Höjlund podpísal päťročný kontrakt s Manchestrom United

Manchester 5. augusta (TASR) - Dánsky futbalista Rasmus Höjlund podpísal päťročnú zmluvu s opciou na ročné predĺženie s Manchestrom United. Anglický klub angažovaním útočníka Atalanty Bergamo ukončil hľadanie náhrady za Cristiana Ronalda, ktorý v decembri prestúpil do saudskoarabského Al-Nassr.



"Nie je žiadnym tajomstvom, že som fanúšik tohto veľkého klubu už od detstva a sníval som o tom, že budem prichádzať na Old Trafford ako hráč Manchestru United. Som neuveriteľne nadšený, že môžem túto príležitosť premeniť na skutočnosť a som odhodlaný splatiť dôveru, ktorú mi klub prejavil," citovala Höjlundovo vyjadrenie agentúra AP.



"Rasmus je skutočne výnimočný talent, ktorý má technické a fyzické vlastnosti. Tie ho radia medzi najlepších hráčov na svete v jeho vekovej kategórii. Práca pod vedením Erika ten Haga poskytne Rasmusovi dokonalú platformu na rozvoj. Všetci v klube sa postarajú o to, aby mu bol poskytnutý čas a potrebná podpora na využitie jeho obrovského potenciálu," uviedol futbalový riaditeľ klubu John Murtough.