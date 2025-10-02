< sekcia Šport
Höjlund s De Bruynem pokorili Sporting: „Kevin je legenda futbalu“
Na výhre sa podieľal aj slovenský reprezentant Stanislav Lobotka, ktorý odohral za SSC celý duel.
Autor TASR
Neapol 2. októbra (TASR) - Rasmus Höjlund a Kevin De Bruyne zariadil prvé body Neapola v novej sezóne futbalovej Ligy majstrov. Dvojica nováčikov v tíme sa postarala o oba góly domácich pri stredajšom víťazstve nad Sportingom Lisabon 2:1. Na výhre sa podieľal aj slovenský reprezentant Stanislav Lobotka, ktorý odohral za SSC celý duel.
Neapol v úvodnom kole LM prehral na pôde Manchestru City 0:2 a o desať dní neskôr kapituloval v domácej lige aj na štadióne AC Miláno (1:2), ktoré ho zosadilo z prvej priečky Serie A. Na Štadióne Diega Armanda Maradonu však uspel aj tretíkrát v sezóne. „Nemali sme dobrý štart do Ligy majstrov, ale včera sme ukázali náš charakter a proti portugalským šampiónom sme hrali veľmi dobre,“ povedal Höjlund. Dvadsaťdvaročný útočník prišiel do Neapola v úplnom závere prestupového obdobia na hosťovanie z Manchestru United, kde preňho nemal tréner Ruben Amorim miesto. V piatich dueloch v novom klube strelil už tri góly.
O dvanásť rokov starší De Bruyne prišiel taktiež počas leta ako voľný hráč z druhého manchesterského klubu City a na novom pôsobisku opäť dokazuje svoju genialitu. V siedmich dueloch má na konte tri góly a dve asistencie. „Kevin je legenda futbalu. Má takú kvalitu, že vždy, keď má loptu, stačí mi vytvoriť si trochu voľného priestoru a on ma nájde,“ vyznal svoj obdiv k spoluhráčovi Höjlund.
Prvý gól bol ukážkový brejk, Sporting stratil loptu na šestnástke súpera, De Bruyne si ju potiahol, narazil s Frankom Anguissom, potom prekľučkoval cez dvoch hráčov a z poliacej čiary vysunul medzi dvoch obrancov Höjlunda, ktorý namieril presne medzi nohy brankára hostí. Po hodine hry vyrovnal z penalty Luis Suarez, ale neapolská dvojička udrela druhýkrát desať minút pred koncom. Belgický špílmacher poslal z ľavej strany prudký center na päťku a Höjlund vyhral vzdušný súboj s brankárom Ruiom Silvom. Sporting mohol ľutovať, krátko predtým totiž zahodil dve dobré šance a v nadstavenom čase neuspel v podobnej príležitosti ako mal Höjlund jeho krajan Morten Hjulmand. Parádny zákrok vytiahol brankár SSC Vanja Milinkovič-Savič.
„Odohrali sme veľmi dobrý zápas. Som rád za asistencie, no hlavne za góly, ktoré znamenali víťazstvo. Som rád, že Rasmus skóroval a myslím si, že má obrovský potenciál. No celkovo sme veľmi silní ako tím,“ povedal De Bruyne. Ten sa na pozápasovej tlačovke nevyhol ani otázkam na uplynulý duel s AC, keď v 60. minúte znížil z penalty na 1:2, no tréner Antonio Conte ho o desať minút neskôr vystriedal, čo neniesol ľahko. Pri odchode z ihriska nadával a potom odišiel na lavičku. Tréner Neapola v utorok povedal, že jeho hviezdny hráč už nedostane ďalšiu šancu správať sa spôsobom, ktorý považuje za neúctivý. „Nikdy medzi nami nebol žiadny problém. Som víťaz a chcem hrať a rozhodovať. Všetko už bolo povedané... Nie je žiadny problém, ani s tímom, ani s trénerom. Chcem len hrať futbal, užívať si ho a ísť ďalej,“ uviedol pre Sky.
Tréner hostí Rui Borges bol po zápase sklamaný a presvedčený, že jeho tím si za svoj výkon vyslúžil minimálne bod. „Dostali sme gól z brejku, pri ktorom sme mali už v zárodku akcie faulovať. Cez polčas sme si povedali, že musíme byť agresívnejší a hrať priamočiarejšie. Po dobrom výkone sme dokázali vyrovnať a mohli sme dať aj gól na 2:1. To sa však podarilo im z akcie, v akých sú silní. Morten Hjulmand mal v nadstavenom čase skvelú hlavičku, ale zaskvel sa brankár. Myslím si, že sme si zaslúžili remízu,“ povedal pre klubový web.
Víťazstvo domácich zatienili výtržnosti chuligánov na oboch stranách ešte pred duelom, pri ktorých musela zasahovať polícia. Jedného z priaznivcov Sportingu previezli do nemocnice a dvoch členov neapolského fanúšikovského jadra zatkli.
