Američania si uctili pamiatku Gaudreaua, Miller: Stále je s nami

Montreal 14. februára (TASR) - Americkí hokejisti si po víťazstve nad Fínmi 6:1 v ich úvodnom zápase na Turnaji štyroch krajín v Montreale uctili pamiatku Johnnyho Gaudreaua.



Za najlepšieho hráča duelu si v šatni zvolili Bradyho Tkachuka, ktorý strelil dva góly, a na jeho mieste zavesili dres s číslom 13, ktorý počas svojej kariéry Gaudreau nosil. “Johnny je na každom kroku s nami a takisto aj jeho celá rodina,” povedal pre sportsnet.ca útočník J.T. Miller.



Gaudreau bol súčasťou Americkej hokejovej federácie (USA Hockey) počas celej jeho kariéry. Začínal v americkej juniorskej súťaži USHL a potom na viacerých vrcholných podujatiach reprezentoval svoju krajinu. V roku 2013 sa stal majstrom sveta juniorov v Rusku a potom štartoval na štyroch majstrovsvách sveta, naposledy v roku 2024 na šampionáte v Ostrave a v Prahe. V roku 2016 sa predstavil vo výbere Severnej Ameriky do 23 rokov na Svetovom pohári a bol najproduktívnejším hráčom tímu.



USA Hockey pozvali Johnnyho a Matthewovho otca Guya Gaudreaua, aby pred turnajom absolvoval s tímom časť tréningu a spoločný obed. “Johnny a Matthew boli súčasťou USA Hockey a ich odchod je pre nás obrovskou stratou. Ich duše sú však s nami a je pre nás veľmi dôležité, že prišiel Guy. Tréneri chceli aby bol na tréningu a aby sa s tímom odfotil. Je to skvelý chlapík, všetci sme veľmi radi, že bol s nami,” dodal generálny manažér tímu Bill Guerin.



Johnny a jeho brat Matthew zomreli minulý rok 29. augusta po nehode v New Jersey, keď ich na bicykloch zrazil opitý vodič.