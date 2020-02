Cehlárik si pripísal asistenciu a gól, skórovali aj Lantoši a Ružička

New York 23. februára (TASR) - Slovenský hokejista Peter Cehlárik má za sebou vydarený návrat do zostavy Providence po zranení hornej časti tela. Jeho tím zdolal v nočnom zápase AHL doma Springfield 7:4, pričom Cehlárik prispel k víťazstvu gólom a asistenciou. Dvadsaťštyriročný útočník si v stretnutí pripísal aj dva plusové body. Skóroval aj jeho spoluhráč Róbert Lantoši, okrem gólu zaznamenal aj jednu plusku.



Svoj desiaty gól v sezóne strelil v noci na nedeľu Adam Ružička. Na ľade Tucsonu skóroval v závere do prázdnej bránky a prispel k triumfu Stocktonu 4:1. Pripísal si aj dva plusové body. V akcii bol zo Slovákov aj brankár Adam Húska, ktorý vykryl 16 z 20 striel pri prehre jeho Hartfordu s Wilkes-Barre/Scranton 3:4 po predĺžení.