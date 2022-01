Za rasistické gesto dostal český útočník Hrabík dištanc

San Jose 22. januára (TASR) - Český hokejista Kryštof Hrabík dostal dištanc na 30 zápasov za rasistické gesto v zápase zámorskej AHL. Útočník klubu San Jose Barracuda v zápase proti Tucsonu Roadrunners adresoval rasistický posunok súperovi tmavej pleti Bokondjiovi Imamovi. K incidentu došlo 12. januára.



Rodák z Montrealu Immamo, ktorého rodičia emigrovali v 90-tych rokoch z Konga, si gesto pôvodne nevšimol. Najskôr naň upozornili hráči a tréneri zo striedačky Roadrunners, podľa ktorých Hrabík gestami napodobnil pohyby opice. Ich domnienky následne potvrdili videozáznamy. "Je nespravodlivé, aby bol ktorýkoľvek hráč vystavený komentárom alebo gestám na základe svojej rasy. Mal by byť posudzovaný iba na základe svojej hry na ľade, ako spoluhráč v šatni alebo člen klubu," uviedla liga v tlačovej správe. Hrabík si už odpykal tri zápasy z trestu. Prezident AHL Scott Howson môže po Hrabíkovej žiadosti znížiť trest po 12. marci. Záležať bude aj na tom, ako sa český hokejista postaví k programu o rasizme a inklúzii, ktorý organizuje výbor NHL pre začlenenie hráčov. Ak Hrabík neuspeje s odvolaním, do hry zasiahne najskôr 3. apríla.



Jeho gesto odsúdil aj klub NHL San Jose Shars, pre ktorý je Barracuda farma. "Boli sme šokovaní, keď sme sa dozvedeli o tomto incidente. Úprimne sa chceme ospravedlniť Bokondjiovi, organizácii Roadrunners, AHL, našim fanúšikom a celej hokejovej komunite. Podporujeme schopnosť jednotlivcov odčiniť svoje incidenty a poučiť sa z nich, no takéto skutky sú v priamom rozpore s hodnotami oboch organizácií," uviedli Sharks v oficiálnom stanovisku.



Rovnaký postoj zaujal aj tréner "žralokov" Bob Boughner: "Toto nemá v hokeji čo robiť. Verím, že sa z toho všetci poučia a že spravíme krok vpred. Ide o rešpekt a prístup k ľuďom. To je na tom to najväčšie sklamanie."



Pre Imamu ide už o druhý prípad, keď bol v AHL obeť rasizmu. V januári 2020 ho rasistickou poznámkou urazil obranca Bakersfieldu Brandon Manning, ktorý dostal trest na 5 zápasov.



Hrabík odohral v doterajšom priebehu sezóny 2021/2022 v drese Barracudy 21 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 1 gól a 2 asistencie. Nastúpil aj v ECHL, v ktorej mal v 4 zápasoch bilanciu 2+3.