Jedlička podpísal ročnú zmluvu s Coloradom Eagles

Loveland 12. júna (TASR) - Slovenský hokejista Maroš Jedlička bude pokračovať vo svojej kariére v zámorí. Dvadsaťdvaročný útočník podpísal ročnú zmluvu s klubom AHL Colorado Eagles, v ktorého drese dokončil aj minulý ročník.



Eagles sú farmou tímu NHL Colorado Avalanche. Aj keď sa Avalanche nedávno vzdali práv na Jedličku, ktorého predtým draftovali v roku 2023 z celkového 219. miesta, bude slovenský útočník pokračovať v organizácii. Informovala o tom oficiálna webstránka Colorada Eagles.



Jedlička začal minulú sezónu v českej extralige, kde za Kometu Brno odohral 12 zápasov so ziskom dvoch asistencií. V polovici novembra sa presunul do zámoria a v AHL nastúpil v drese Eagles v 18 stretnutiach, v ktorých zaznamenal tri góly a dve asistencie. V minulosti hral štyri roky v slovenskej extralige za Zvolen, s ktorým získal v sezóne 2020/2021 aj majstrovský titul. SR reprezentoval na dvoch MS hráčov do 20 rokov. Jeho kariéru brzdia zdravotné problémy, pre vážne zranenie ramena musel vynechať aj kompletný ročník 2023/24.