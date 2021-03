AHL: Lantoši prekonal Húsku, z víťazstva sa tešil Hartford

New York 26. marca (TASR) - Slovenský hokejista Róbert Lantoši strelil svoj šiesty gól v prebiehajúcej sezóne zámorskej AHL, jeho tím Providence Bruins však prehral v noci na piatok doma s Hartfordom Wolf Pack 2:4.



Dvadsaťpäťročný útočník v 58. minúte za stavu 1:4 prekonal krajana v bránke hostí Adama Húsku. Ten vo svojom prvom zápase od 27. februára zlikvidoval 23 z 25 striel súpera. Lantoši bol so šiestimi strelami najaktívnejším hráčom stretnutia, v 15 tohtosezónnych zápasoch v AHL nazbieral 11 kanadských bodov (6+5).



Zo Slovákov zasiahol v noci do hry aj Marko Daňo, ktorý sa tešil z triumfu Manitoby nad Lavalom 4:3 po nájazdoch.