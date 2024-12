Mešár trénoval individuálne, jeho návrat je možný ešte v tomto roku

Montreal 10. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Filip Mešár sa priblížil k svojmu návratu do súťažného kolotoča. Dvadsaťročný útočník začal s individuálnym tréningom v tíme Laval Rockets z AHL. Jeho návrat je podľa kanadských médií možný ešte v tomto kalendárnom roku.



Mešár sa zranil v závere októbra v zápase proti Utice. Bývalému mládežníckemu reprezentantovi vyšiel vstup do novej sezóny, keď v piatich dueloch za Laval nazbieral päť bodov za gól a štyri asistencie a bol najproduktívnejší hráč tímu. "Mešára sme videli na tréningu s ďalším útočníkom Paulom Byronom. Môže to znamenať ich návrat do hry v relatívne blízkej budúcnosti," napísal portál montrealhockeynow.com.



Pred dvoma rokmi draftoval Mešára v 1. kole z 26. miesta klub NHL Montreal Canadiens. Nižšiu AHL okúsil už v minulom ročníku, keď za Laval nastúpil v dvoch stretnutiach a zaznamenal jednu asistenciu. Väčšinu uplynulej sezóny však strávil v kanadskej juniorskej súťaži OHL v drese Kitchener Rangers. Slovensko reprezentoval aj na MS hráčov do 20 rokov.