Pospíšil dal gól a pobil sa, Stockton napokon prehral

New York 23. januára (TASR) - Slovenský hokejista Martin Pospíšil strelil v zápase nižšej zámorskej súťaže AHL v drese Stocktonu Heat gól, pobil sa a stal sa treťou hviezdou duelu. Jeho tím však napokon neudržal vedenie 3:1 a s Henderson Silver Knights prehral 3:4 po predĺžení.



Dvadsaťdvaročný útočník dostal farmársky tím Calgary Flames v 12. minúte prvej tretiny do vedenia 2:1, keď strelil svoj šiesty gól v sezóne a vytvoril si maximum v kariére v AHL. V poslednej minúte druhej tretiny sa Pospíšil zapojil do veľkej bitky, za čo dostal päťminútový trest plus dve minúty za faul na brankára. "Strieborní rytieri" v tretej tretine dvoma gólmi vyrovnali a v predĺžení rozhodol o víťazstve farmy Vegas Golden Knights dánsky útočník Jonas Rondbjerg.



V akcii bol aj útočník Richard Pánik, jeho tím Bridgeport Islanders prehral s Providence Bruins 3:5. Slovenský hokejista nebodoval, zaznamenal dve strely. Brankár Adam Húska z Hartfordu Wolf Pack nastúpil do bránky na tretiu tretinu za stavu 0:2 na ľade Hershey Bears. V poslednej dvadaťminútovke inkasoval tri góly z 15 striel a farmársky tím New Yorku Rangers prehral 0:5. Hetrikom sa blysol švédsky krídelník Axel Jonsson-Fjällby.