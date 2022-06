AHL: Pospíšil skóroval, Stockton zdolal Chicago 4:3 pp

New York 11. júna (TASR) - Slovenský hokejista Martin Pospíšil prispel gólom k víťazstvu Stocktonu Heat nad Chicagom Wolves 4:3 po predĺžení vo štvrtom súboji finále Západnej konferencie play off AHL. Stockton sa udržal v hre o postup, znížil stav série na 1:3.



Dvadsaťdvaročný Pospíšil strelil svoj druhý gól v tohtoročných bojoch o Calderov pohár, keď v 17. minúte vyrovnal na priebežných 1:1. Slovenský útočník potrestal chybu súperovho brankára pri rozohrávke a zakončil bekhendom do opustenej bránky. Stockton prehrával už 1:3, ale dokázal duel otočiť a zachoval si nádej na postup.



Pospíšil vyslal v zápase celkovo šesť striel na bránku a zaznamenal aj plusový bod. V deviatich dueloch play off má na konte päť kanadských bodov (2+3). Jeho spoluhráč Adam Ružička opäť nehral. Richard Pánik v drese hostí nebodoval, prezentoval sa piatimi strelami a pripísal si plusku.