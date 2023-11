AHL: Regenda strelil ôsmy gól v sezóne, presadil sa aj Studenič

New York 16. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Pavol Regenda strelil svoj ôsmy gól v tejto sezóne AHL. Jeho San Diego však prehralo v noci na štvrtok s Charlotte Checkers 2:3 po predĺžení. Gulls po úvodných dvoch triumfoch neuspeli už v desiatom zápase za sebou.



Dvadsaťtriročný útočník sa presadil v 38. minúte počas presilovej hry a vyrovnal na 2:2. Regenda v stretnutí zaznamenal tri strely, pripísal si dva mínusové body a vyhlásili ho za tretiu hviezdu zápasu. V dvanástich dueloch získal 10 bodov (8+2) a je druhým najproduktívnejším hráčom tímu.



Presadil sa aj Marián Studenič v drese Coachella Valley, no ani on sa netešil z víťazstva. Firebirds prehrali na ľade Hendersonu 4:5. Pre 25-ročného útočníka to bol piaty presný zásah v tomto ročníku, ktorý začal na farme Seattlu Kraken. Coachella neuspela tretíkrát za sebou. Studenič odohral 11 zápasov, v ktorých nazbieral 9 bodov (5+4).