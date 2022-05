Hokej-AHL: Pospíšil strelil kuriózne prvý gól v play off

New York 28. mája (TASR) - Slovenský hokejista Martin Pospíšil strelil v noci na sobotu svoj prvý gól v tohtoročných vyraďovacích bojoch v zámorskej AHL. V treťom stretnutí finále Pacifickej divízie poslal Stockton Heat do vedenia 5:4, no jeho tím napokon podľahol domácemu Coloradu Eagles 5:6 po predĺžení. Colorado znížilo stav série hranej na tri víťazstvá na 1:2.



Pospíšilovi pripísali kuriózny vlastný gól Čecha Martina Kauta. Slovenský útočník poslal v 44. minúte od zadného mantinelu puk pred súperovu bránku a dezorientovaný Kaut ho napálil z prvej do vlastnej siete. Pospíšil zaznamenal v zápase okrem gólu dva strelecké pokusy a mínusový bod. V prebiehajúcej play off má na konte dva body (1+1) v štyroch vystúpeniach.



Richard Pánik sa vrátil do zostavy Chicaga Wolves, s ktorým sa po výhre 5:1 nad domácim tímom Milwaukee Admirals tešil z postupu do semifinále bojov o Calderov pohár. V zápase inkasoval dvojnásobný menší trest za hrubosť. Wolves triumfovali vo štvrťfinálovej sérii 3:1 na zápasy.