Ani v Poľsku hokejovú sezónu nedokončia, majstrom sa stal GKS Tychy

Varšava 11. marca (TASR) - Vedenie poľskej hokejovej ligy v stredu rozhodlo o predčasnom ukončení sezóny v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom.



Informoval o tom web poľskej hokejovej federácie. Klub GKS Tychy, ktorý vyhral základnú časť, získal majstrovský titul. Striebro patrí Unii Osvienčim, bronz GKS Katowice a GKS Jastrzebie.



Po slovenskej Tipsportlige, nemeckej DEL a nadnárodnej EBEL je poľská liga štvrtou súťažou, ktorá v priebehu dvoch dní oznámila predčasný koniec sezóny.



V Poľsku do stredy popoludnia identifikovali 25 prípadov nákazy. Počet smrteľných obetí SARS-CoV-2 sa podľa údajov "Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE" celosvetovo k stredajšiemu popoludniu zvýšil na 4369, v 118 krajinách/regiónoch sveta ho diagnostikovali u 121.245 osôb.