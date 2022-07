Bakoš sa bude snažiť o lepšiu pozíciu v Třinci: Teším sa na túto výzvu

Třinec 10. júla (TASR) - Slovenský hokejista Martin Bakoš sa bude v nadchádzajúcej sezóne usilovať o lepšiu pozíciu v českom Třinci. Tridsaťdvaročný útočník prišiel do tímu úradujúcich majstrov uprostred sezóny a v play off nastúpil len v dvoch zápasoch.



"Záver sezóny bol pre mňa náročný. Prišiel som s trochu inou víziou – hokejista si buduje meno dlhodobo a aj preto som ťažko prijímal pozíciu, ktorú som tu dostal," uviedol Bakoš pre hokej.cz. Vo vyraďovacej fáze odohral len 11 minút.



Napriek tomu, že odohral od januára iba trinásť stretnutí, hodnotí svoje doterajšie pôsobenie v Třinci pozitívne. Po titule s Libercom v sezóne 2015/16 získal v českej najvyššej súťaži ďalší. "Aj keď som nepomohol tak, ako som chcel, je to aj môj titul. Musím povedať, že bolo krásne byť súčasť tímu, ktorý vyhral ligu tretíkrát po sebe," dodal niekdajší hráč Slovana Bratislava či ruského Soči.



O lepšiu pozíciu v mužstve trénera Zdeňka Motáka bude mať šancu zabojovať v nadchádzajúcej sezóne, keďže s tímom podpísal viacročnú zmluvu. "Viem, čo dokážem a kde všade som hral. Fanúšikovia si možno hovoria, že by som sa mal teraz konečne ukázať a ja ich úplne chápem, ale nechcem, aby ma to zväzovalo. Na túto výzvu sa však teším," dodal Bakoš.