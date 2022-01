Slovenský hokejista M. Bakoš sa vracia do českej extraligy

Třinec 27. januára (TASR) - Slovenský hokejista Martin Bakoš zamieril po predčasnom konci v HK Soči do českej extraligy. Tridsaťjedenročný útočník sa dohodol na zmluve s klubom HC Oceláři Třinec.



Bakoš sa vracia do najvyššej českej súťaže po štyroch rokoch, v sezónach 2014 až 2018 obliekal dres Liberca. "Nad návratom sme s rodinou premýšľali už dlho. V KHL sa možno nedohrá základná časť, takže keď o mňa Oceláři prejavili záujem, perfektne to do seba zapadlo. Třinec leží kúsok od Slovenska, má skvelé zázemie, výborný tím, nádhernú modernú halu a skvelých fanúšikov," povedal pre klubový web.



Slovenský útočník sa iba pred dvomi dňami dohodol s vedením HK Soči na predčasnom ukončení kontraktu. V 36 tohtosezónnych zápasoch v KHL si pripísal deväť gólov a sedem asistencií. Ďalšie kanadské body bude môcť pridať v tíme lídra českej extraligy. "Získali sme skúseného útočníka, ktorého zručnosti sú na vysokej úrovni. Prial by som Martinovi, aby sa mu u nás darilo a pomohol tímu v ťažkej záverečnej fáze sezóny," povedal k dohode s majstrom českej extraligy z roku 2016 športový riaditeľ klubu Jan Peterek.



Nové pôsobisko znamená pre Bakoša aj nové číslo, prvýkrát v kariére nebude mať na drese 83-ku. "V Třinci ho nosil Martin Adamský. A ja som sa rozhodol, že si vyberiem iné číslo. Myslím si, že Oceláři už svoju 83-ku majú a zaslúžene iba jednu," vysvetlil Bakoš, ktorý bude mať na chrbte 63-ku: "Je to ročník narodenia môjho otca, ktorý ma k hokeju priviedol."



Bakoš v minulosti hral aj za Slovan Bratislava, v AHL za Providence Bruins, v KHL obliekal okrem HK Soči aj dresy Červenej hviezdy Kchun-lun, Admiralu Vladivostok a Spartaka Moskva.