VIDEO: Banská Bystrica v 1. kole Tipos extraligy proti Novým Zámkom

Žreb 1. kola Tipos extraligy:



HC ‘05 iClinic Banská Bystrica - HC Mikron Nové Zámky

HK Dukla Ingema Michalovce - HC Slovan Bratislava

HK Poprad - HK Nitra

DVTK Jegesmedvék Miškovec - HK Dukla Trenčín

HC 07 Detva - MHK 32 Liptovský Mikuláš

HC Košice - HKM Zvolen



Dôležité dátumy sezóny 2020/2021 v Tipos extralige:



1. kolo základnej časti: 2. októbra 2020

reprezentačné prestávky: 2.-8. novembra 2020, 14.-20. decembra 2020, 8.-14. februára 2021

záverečné 50. kolo základnej časti: 21. marca 2021

začiatok predkola play off: 24. marca 2021

začiatok štvrťfinále: 31. marca 2021

začiatok semifinále: 16. apríla 2021

začiatok finále: 2. mája 2021

Bratislava 8. septembra (TASR) - Úradujúci slovenský hokejový majster HC ‘05 Banská Bystrica sa v úvodnom kole základnej časti Tipos extraligy 2020/2021 stretne s HC Mikron Nové Zámky. Rozhodol o tom utorkový žreb v Bratislave. V poradí 28. ročník najvyššej slovenskej súťaže sa začne v piatok 2. októbra.V úvodnom kole Tipos extraligy sa stretnú aj dvojice HK Dukla Ingema Michalovce - HC Slovan Bratislava, HK Poprad - HK Nitra, DVTK Jegesmedvék Miškovec - HK Dukla Trenčín, HC 07 Detva - MHK 32 Liptovský Mikuláš a HC Košice - HKM Zvolen. Najvyššia súťaž má 12 účastníkov - 11 slovenských a jeden maďarský tím. V porovnaní s predchádzajúcou sezónou, ktorú predčasne ukončili po prijatí protipandemických opatrení, už do súťaže nezasiahne maďarský tím MAC Újbuda. Trojnásobný šampión a víťaz základnej časti nedokončenej sezóny 2019/2020 Banská Bystrica bude hrať pre rekonštrukciu svojho zimného štadióna domáce zápasy vo Zvolene.Zaujímavý káder vyskladal v lete klub z Michaloviec, ktorý má v novom ročníku smelé ambície. V 1. kole privíta doma Slovan, ktorý dokázal nedávno zdolať na Tatranskom pohári (5:3). "" povedal prezident HK Dukla Ingema Michalovce Martin Burinský.Jediný maďarský účastník DVTK Jegesmedvék Miškovec odštartuje ročník na domácom ľade, narazí na Duklu Trenčín. "," poznamenal športový manažér Dukly Trenčín Branko Radivojevič. Ten verí, že vláda ešte prehodnotí opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu. Podľa nich sa do 1. októbra 2020 môžu konať športové podujatia v halových podmienkach iba do počtu 500 divákov: "Každý tím odohrá v základnej časti extraligy po 50 zápasov. Všetky mužstvá sa navzájom stretnú štyrikrát - dvakrát doma a dvakrát vonku. S regionálnymi rivalmi odohrá každý tím navyše ďalšie dva zápasy. V západnej časti sa v šiestich regionálnych kolách počas sviatočného obdobia medzi 22. decembrom a 6. januárom stretnú Slovan, Trenčín, Nitra a Nové Zámky, v strednej časti Banská Bystrica, Zvolen, Detva a Liptovský Mikuláš a vo východnej Košice, Poprad, Michalovce a Miškovec. Hracími dňami budú predovšetkým piatky a nedele, štyrikrát sa bude hrať v utorky, štyrikrát počas sviatočných dní a vo vianočnom období sa uskutočnia duely aj v pondelok a stredu. V októbri i novembri je v pláne po deväť kôl, v decembri osem, v januári desať a vo februári a marci po sedem. Základná časť vyvrcholí 21. marca 2021.Tímy umiestnené po dlhodobej fáze ročníka na 1. až 6. mieste postúpia priamo do štvrťfinále, pre jedenásty a dvanásty tím sa súťaž skončí. Po ročnej pauze sa do extraligy vracia predkolo play off pre mužstvá zo 7.-10. priečky, ktoré sa bude hrať od 24. marca na tri víťazné zápasy. Od štvrťfinále, ktorého prvý duel je v pláne 31. marca, sa už série hrajú na štyri víťazstvá. Prvýkrát v histórii sa finále najvyššej slovenskej súťaže bude hrať v máji. Rozhodujúce boje o titul sa začnú 2. mája, nový šampión bude najskôr známy 7. mája, najneskôr 13. mája 2021.V ročníku 2020/2021 nikto z Tipos extraligy nevypadne. Zospodu však bude súťaž otvorená pre víťaza druhej najvyššej súťaže - Slovenskej hokejovej ligy.